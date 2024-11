रंग लाई ISRO और SpaceX की साझेदारी, एलन मस्क ने लॉन्च कराई इंडियन सैटेलाइट GSAT-20

Elon Musk SpaceX: भारत की सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-N2 को एलन मस्क की स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जो अमेरिका के फ्लोरिडा में केप कैनावेरल से उड़ान भरी थी। मंगलवार को आधी रात के ठीक एक मिनट बाद, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अपने सबसे परिष्कृत संचार उपग्रह को स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट पर सवार होकर बाहरी अंतरिक्ष में 34 मिनट की यात्रा पर भेजा, जो इसकी 396वीं उड़ान थी।

