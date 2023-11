क्या भाजपा ज्वॉइन कर रहे हैं मोहम्मद शमी? अमित शाह से मुलाकात की तस्वीरें वायरल होने के बाद अफवाहों का बाजार गर्म

Highlights मोहम्मद शमी बीजेपी नेता अनिल बलूनी के दिल्ली स्थित आवास पर आयोजित ईगास उत्सव में शामिल हुए थे क्रिकेटर ने इंस्टाग्राम पर शाह और डोभाल के साथ तस्वीरें पोस्ट कीं सोशल मीडिया और दिल्ली के राजनीतिक हलकों में भारतीय तेज गेंदबाज के भगवा पार्टी में शामिल होने की अटकलें तेज

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज और हाल ही में संपन्न क्रिकेट विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी को गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ देखा गया। क्रिकेटर ने इंस्टाग्राम पर शाह और डोभाल के साथ तस्वीरें पोस्ट कीं। मोहम्मद शमी बीजेपी नेता अनिल बलूनी के दिल्ली स्थित आवास पर आयोजित ईगास उत्सव में शामिल हुए थे।

ईगास उत्तराखंड का सदियों पुराना पारंपरिक त्योहार है। इस जश्न में शमी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस कार्यक्रम में शमी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और अजीत डोभाल समेत बीजेपी के कई बड़े नेता भी शामिल हुए। इस दौरान मशहूर बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल भी इस कार्यक्रम के हिस्सा बने। शमी की गृह मंत्री से मुलाकात की तस्वीरें शमी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कीं। शाह और डोभाल के साथ शमी की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।

BIG BREAKING NEWS - Mohammad Shami met Amit Shah 🔥🔥



He was at the residence of BJP MP and National Spokesperson Anil Baluni to attend the Igas Bagwal festival. Speculations triggered in political circles ⚡

UP CM Yogi Adityanath has also decided to build a cricket stadium in… pic.twitter.com/D9Zr58T5h1