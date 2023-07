IRCTC ऐप और वेबसाइट के डाउन होने पर परेशान हुए लोग, रेलवे ने बताया टिकट बुकिंग का दूसरा तारीका

Highlights IRCTC ऐप और वेबसाइट हुआ डाउन यात्री नहीं कर पा रहे टिकट बुक अन्य ऐप के जरिए बुक कर सकते हैं टिकट

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे से रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं। भारत में तेजी से दौड़ने वाली ट्रैन में सफर करने के लिए आईआरसीटीसी के जरिए लाखों लोग टिकट बुक करते हैं लेकिन अगर आज आप आईआरसीटीसी के जरिए टिकट बुक करने की सोच रहे हैं तो रूक जाइए क्योंकि आज यात्रियों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है।

दरअसल, मंगलवार को रेलवे टिकटिंग वेबसाइट, आईआरसीटीसी ऑनलाइन बुकिंग में कुछ रुकावटें आ रही हैं। लोगों ने ट्विटर पर आईआरसीटीसी सर्वर के पीक टाइम में डाउन होने की शिकायत की। आईआरसीटीसी ग्राहकों को वेब के साथ-साथ ऐप पर टिकट बुक करते समय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

वेबसाइट और मोबाइल ऐप के न चलने के कारण यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा रहा है। इस बीच, भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए ट्वीट के जरिए बयान जारी किया है।

रेलवे के अनुसार, तकनीकी कारणों से टिकटिंग सेवा उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा है, "हमारी तकनीकी टीम समस्या का समाधान कर रही है। तकनीकी समस्या ठीक होते ही हम सूचित करेंगे।"

आईआरसीटीसी वेबसाइट पर लॉग इन करने पर यह संदेश दिखाई दिया जिसमें "रखरखाव गतिविधि के कारण ई-टिकटिंग सेवा उपलब्ध नहीं है। कृपया बाद में प्रयास करें।"

यात्री भले ही आज आईआरसीटीसी के जरिए टिकट बुक नहीं कर पा रहे लेकिन रेलवे ने यात्रियों को दूसरे ऐप के जरिए टिकट बुक करने का सुझाव दिया है।

भारतीय रेलवे ने सूचित किया है कि टिकट बुक करने की कोशिश करने वाले लोग अन्य B2C प्लेयर्स जैसे Amazin, Moneytrip और अन्य का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा यात्री रेलवे स्टेशन पर काउंटर से टिकट की बुकिंग कर सकते हैं।

