सोशल मीडिया पर उड़ी खबर, दोस्तों और सगे-संबंधी के सरनेम से नहीं करा सकते टिकट, IRCTC ने दी सफाई

Highlights आईआरसीटीसी ने उड़ती हुई खबरों का किया खंडन साथ ही ये भा कहा कि अब आप परिजन के नाम से कर सकते हैं टिकट सरनेम जैसा प्रतिबंध ई-टिकटिंग में नहीं है

Indian Railways: रेलवे मंत्रालय के भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम ने सोशल मीडिया पर उड़ रही टिकट बुकिंग प्रतिबंधों के बारे में गलत खबरों को खारिज कर दिया है। इसके साथ यह भी दावा किया कि सरनेम के तहत किसी भी ई-टिकट बुकिंग के प्रतिबंधित होने की बात पूरी तरह से गलत और फर्जी है। साथ ही सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये भी बताया कि अपने दोस्त, परिवार और संबंधी के टिकट आप कर सकते हैं।

इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के जरिए बताया कि कोई भी व्यक्ति 12 टिकट एक महीने में अपने आईआरसीटीसी अकाउंट से कर सकता है। हालांकि, अगर आपका आईआरसीटीसी अकाउंट आधार के जरिए प्रमाणित हो गया है तो यह लिमिट प्रति महीने 24 तक चली जाती है। इस बीच स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि ई-टिकट कर्मिसियल बुकिंग नहीं कर सकते हैं। इन टिकटों की व्यावसायिक बिक्री रेलवे अधिनियम 1989 के तहत दंडनीय अपराध है।

The news in circulation on social media about restriction in booking of e-tickets due to different surname is false and misleading. pic.twitter.com/xu3Q7uEWbX