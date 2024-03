Vivek Sahay New DGP: राजीव कुमार हटे, पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी विवेक सहाय

Highlights विवेक सहाय को पश्चिम बंगाल का अगला डीजीपी नियुक्त किया गया है। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गृह सचिवों को हटाने का आदेश दिया।

Vivek Sahay New DGP: लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में हलचल तेज हो गई है। निर्वाचन आयोग ने सबसे पहले पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार को हटाने का आदेश दिया। इसके बाद नया डीजीपी नियुक्त किया गया। समान अवसर सुनिश्चित करने के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला किया है। आयोग द्वारा आज पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को हटाने के बाद आईपीएस अधिकारी विवेक सहाय को पश्चिम बंगाल का अगला डीजीपी नियुक्त किया गया है। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। यह निर्णय आगामी लोकसभा चुनावों से पहले, स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) के प्रयासों के हिस्से के रूप में लिया गया है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीट के लिए चुनाव सात चरणों में होंगे, जिसकी शुरुआत 19 अप्रैल से होगी।

