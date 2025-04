Mumbai Police Commissioner: मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर होंगे IPS देवेन भारती, जानिए उनके बारे में

Mumbai Police Commissioner: वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी देवेन भारती को मुंबई का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया। वह 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। जानकारी के अनुसार, भारती विवेक फनसालकर की जगह लेंगे, जो आज (30 अप्रैल) सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

देवेन भारती जो पहले मुंबई पुलिस में विशेष आयुक्त के पद पर थे, फनसालकर की सेवानिवृत्ति के बाद आधिकारिक रूप से कार्यभार संभालेंगे। भारती ने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है, जिसमें संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध शाखा) के रूप में लंबा कार्यकाल शामिल है। उन्होंने महाराष्ट्र राज्य आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) का भी नेतृत्व किया है और 26/11 आतंकी हमलों जैसे महत्वपूर्ण अपराध जांच में शामिल रहे हैं।

देवेन भारती मुंबई और महाराष्ट्र में कई प्रमुख पदों पर सेवा देने का एक विशिष्ट ट्रैक रिकॉर्ड लेकर आए हैं। 2023 में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, राज्य सरकार ने उन्हें विशेष पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया, जो एक नई बनाई गई भूमिका है - मुंबई पुलिस के इतिहास में पहली बार।

भारती को सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले संयुक्त पुलिस आयुक्तों (कानून और व्यवस्था) में से एक होने का गौरव भी प्राप्त है, एक ऐसी भूमिका जिसने उन्हें शहर के सभी पुलिस स्टेशनों का प्रभारी बना दिया।

Deven Bharti to be the new Police Commissioner of Mumbai. He will take charge after the retirement of Vivek Phansalkar, who is retiring today.



