दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में मनीष ससोदिया से फिर पूछताछ शुरू, तिहाड़ जेल में मौजूद ईडी अधिकारी

Highlights दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में मनीष ससोदिया से फिर पूछताछ शुरू 7 मार्च को ईडी ने की थी 7 घंटे की लंबी पूछताछ आबकारी घोटाला मामले में 20 मार्च तक तिहाड़ जेल में रहेंगे सिसोदिया

दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में गुरुवार को एक बार फिर मनीष सिसोदिया से ईडी ने पूछताछ शुरू कर दी है। ईडी अधिकारी तिहाड़ जेल पंहुच चुके हैं। 7 मार्च को भी सिसोदिया से ईडी ने 6 घंटे की लंबी पूछताछ की थी। मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक मंगलवार को हुई पूछताछ में सिसोदिया से आबकारी मंत्री के तौर पर लिए नीतिगत निर्णयों से जुड़े सवाल किए गए थे। आबकारी नीति घोटाला मामले में सीबाआई ने 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था और वो 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में हैं।

दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने मंगलवार को 11वीं गिरफ्तारी की है। बताया जा रहा है कि हैदराबाद के व्यवसायी अरुण पिल्लई दक्षिण भारत से रिश्वत देने वाले ग्रुप के प्रमुख सदस्य हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में पिल्लई की पेशी हुई। पेशी के दौरन विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने अरुण रामचंद्र पिल्लई से हिरासत में पूछताछ के लिए ईडी की रिमांड अर्जी मंजूर कर ली। जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय को अरुण रामचंद्र पिल्लई की 13 मार्च तक की रिमांड मिल गई। जानकारी के मुताबिक इससे पहले ईडी ने ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक शराब कारोबारी अमनदीप ढाल को 2 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। ये शराब घोटाला मामले में 10वीं गिरफ्तार थी। माना जा रहा है अमनदीप से पूछताछ के बाद ही ईडी ने 11वीं गिरफ्तारी की थी।





Delhi liquor scam | An Enforcement Directorate (ED) team arrived at Tihar Jail in Delhi to question AAP leader and former Delhi Deputy CM Manish Sisodia. The questioning has begun.



