International Yoga Day: मोदी की एंट्री से पहले श्रीनगर 'रेड जोन' घोषित, चप्पे-चप्पे पर पैनी नजर

Highlights एनडीए सरकार 3.0 में पहली बार पीएम मोदी आ रहे हैं जम्मू-कश्मीर जम्मू-कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर को 'रेड जोन' घोषित किया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम शेर-ए-कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में आयोजित किया जाएगा

International Yoga Day: 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू-कश्मीर में होंगे। पीएम की दो दिवसीय यात्रा और सुरक्षा के लिहाज से जम्मू-कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर को 'रेड जोन' घोषित किया है। प्रधानमंत्री मोदी की दो दिवसीय यात्रा के दौरान, अनधिकृत ड्रोन और क्वाडकॉप्टर की अनुमति नहीं होगी।

