INS Vikrant: भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत, 30 एयरक्राफ्ट हो सकेंगे तैनात, जानें 15 बड़ी बातें

Highlights पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत ‘आईएनएस विक्रांत’ का जलावतरण करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। कोचीन शिपयार्ड में 20,000 करोड़ रुपये की लागत से बना है आईएनएस विक्रांत। INS विक्रांत पर 30 एयरक्राफ्ट तैनात हो सकेंगे, इसमें 20 लड़ाकू विमान और 10 हेलीकॉप्टर होंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत ‘आईएनएस विक्रांत’ का जलावतरण करेंगे, जो भारत के समुद्री इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा जहाज है। पीएम मोदी कोचीन शिपयार्ड में 20,000 करोड़ रुपये की लागत से बने स्वदेशी अत्याधुनिक स्वचालित यंत्रों से युक्त विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का जलावतरण करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री 'नये नौसैनिक ध्वज (निशान) का भी अनावरण करेंगे।

1. आईएनएस विक्रांत भारत के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है। यह हिंद-प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने में योगदान देगा। आईएनएस विक्रांत पर विमान उतारने का परीक्षण नवंबर में शुरू होगा, जो 2023 के मध्य तक पूरा हो जाएगा। मिग-29 के जेट विमान पहले कुछ वर्षों के लिए युद्धपोत से संचालित होंगे।

2. आईएनएस विक्रांत का सेवा में आना रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। विक्रांत के सेवा में आने से भारत अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस जैसे उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो जाएगा जिनके पास स्वदेशी रूप से डिजाइन करने और एक विमान वाहक बनाने की क्षमता है।

Tomorrow, 2nd September is a landmark day for India’s efforts to become Aatmanirbhar in the defence sector. The first indigenously designed and built aircraft carrier INS Vikrant will be commissioned. The new Naval Ensign (Nishaan) will also be unveiled.