Trainee IAS officer Puja Khedkar: फर्जी प्रमाण पत्र विवाद पर प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की आई पहली प्रतिक्रिया

नई दिल्ली: प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर वर्तमान में सिविल सेवा परीक्षा पास करने के लिए अपनी विकलांगता के बारे में कथित रूप से झूठ बोलने के कारण जांच के घेरे में हैं। फर्जी प्रमाण पत्र को लेकर खेडकर ने कहा कि वह समिति के समक्ष अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों को संबोधित करेंगी। इसे "मीडिया ट्रायल" कहते हुए, उन्होंने कहा, "यह एक मीडिया ट्रायल है, और लोग देख रहे हैं। सच्चाई अंततः सामने आएगी। भारतीय संविधान के अनुसार, किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जा सकता जब तक कि आरोप सिद्ध न हो जाएं।" मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, "मैं समिति के समक्ष वह सब कुछ कहूंगी जो मुझे कहना होगा, और समिति जो भी निर्णय लेगी, मैं उसे स्वीकार करूंगी।"

सोमवार को आई रिपोर्ट के अनुसार, कथित तौर पर सत्ता के दुरुपयोग और नियुक्ति नियमों के उल्लंघन से जुड़े विवाद के केंद्र में रहने वाली प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर ने ओबीसी नॉन-क्रीमी लेयर कोटा का उपयोग करके एमबीबीएस कॉलेज में प्रवेश प्राप्त किया। इंडिया टुडे टीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, खेडकर को वंजारी समुदाय के लिए आरक्षित ओबीसी घुमंतू जनजाति-3 श्रेणी के तहत पुणे के काशीबाई नवले मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिला था। उनके प्रवेश के समय, उनके पिता महाराष्ट्र में एक सेवारत नौकरशाह थे।

रिपोर्टों से पता चलता है कि खेडकर का प्रवेश निजी कॉलेज की प्रवेश परीक्षा के माध्यम से हुआ था, जिसमें उनके कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (सीईटी) स्कोर को दरकिनार कर दिया गया था। हालांकि, काशीबाई नवले मेडिकल कॉलेज के निदेशक अरविंद भोरे ने इस दावे का विरोध करते हुए कहा कि खेडकर को 2007 में सीईटी के माध्यम से प्रवेश मिला था। भोरे ने यह भी कहा कि उन्होंने आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ-साथ एक मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र भी जमा किया था, जिसमें किसी भी विकलांगता का उल्लेख नहीं था।

