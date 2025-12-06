कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा जयपुर में बने जीवनसाथी, देखें वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: December 6, 2025 20:50 IST2025-12-06T20:50:38+5:302025-12-06T20:50:44+5:30
Indresh Upadhyay Wedding Video: प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय आज जयपुर में विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए। हल्दी, मेहंदी और संगीत जैसे पारंपरिक समारोहों के बाद अब उनकी शादी की पहली तस्वीर सामने आ चुकी है। जो सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में आ गई है। मंडप से सामने आई इस खूबसूरत तस्वीर में इंद्रेश उपाध्याय अपनी दुल्हन के साथ नजर आ रहे हैं। फोटो आते ही शुभचिंतकों और प्रशंसकों की बधाइयों का तांता लग गया है और लोग नवविवाहित जोड़े की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक और भजन गायक इंद्रेश उपाध्याय 5 दिसंबर 2025 को शिप्रा शर्मा के साथ विवाह बंधन में बंध गए। शादी जयपुर के ताज आमेर होटल में वैदिक मंडप में हुई।#IndershUpadhyay#Jaipur#Weddingpic.twitter.com/FXp3of9WUM— NBT Hindi News (@NavbharatTimes) December 6, 2025
वृंदावन के कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी में बाराती बने अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, जमकर नाचे! #Vrindavan#Aniruddhacharya#IndreshUpadhyay#ABPNewspic.twitter.com/ICNVCdXXg9— ABP News (@ABPNews) December 6, 2025