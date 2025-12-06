कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा जयपुर में बने जीवनसाथी, देखें वीडियो

By संदीप दाहिमा | Updated: December 6, 2025 20:50 IST2025-12-06T20:50:38+5:302025-12-06T20:50:44+5:30

Indresh Upadhyay Wedding Video: प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय आज जयपुर में विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए।

Indresh Upadhyay and Shipra tied in Jaipur, watch video | कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा जयपुर में बने जीवनसाथी, देखें वीडियो

कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा जयपुर में बने जीवनसाथी, देखें वीडियो

Highlightsकथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा जयपुर में बने जीवनसाथी, देखें वीडियो

Indresh Upadhyay Wedding Video: प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय आज जयपुर में विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए। हल्दी, मेहंदी और संगीत जैसे पारंपरिक समारोहों के बाद अब उनकी शादी की पहली तस्वीर सामने आ चुकी है। जो सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में आ गई है। मंडप से सामने आई इस खूबसूरत तस्वीर में इंद्रेश उपाध्याय अपनी दुल्हन के साथ नजर आ रहे हैं। फोटो आते ही शुभचिंतकों और प्रशंसकों की बधाइयों का तांता लग गया है और लोग नवविवाहित जोड़े की जमकर तारीफ कर रहे हैं।


Web Title: Indresh Upadhyay and Shipra tied in Jaipur, watch video

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :weddingjaipurवेडिंगजयपुर