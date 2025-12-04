IndiGo Flight Crisis: 8 एयरपोर्ट पर 100 से ज्यादा उड़ानें रद्द, यहां देखें दिल्ली-मुंबई समेत शहरों की इंडिगो फ्लाइट लिस्ट

IndiGo Flight Crisis: भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन, इंडिगो, एक बड़े संकट का सामना कर रही है, जिससे देश भर में इंडिगो की उड़ानों से यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी हो रही है। पिछले कुछ दिनों से उड़ानों का रद्द होना और देरी होना एक लगातार समस्या रही है। अब, आठ हवाई अड्डों पर 100 से ज़्यादा उड़ानें रद्द हो गई हैं। इससे हज़ारों यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और कई यात्री फंस गए हैं।

एयरलाइन की कम से कम 150 फ्लाइट्स क्रू की कमी और बदले हुए रोस्टर नियमों के कारण कैंसल कर दी गईं। खबर है कि यह अफरा-तफरी गुरुवार को भी जारी रही। भारत भर के कई एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी का माहौल रहा, क्योंकि यात्रियों को अपनी फ्लाइट्स में चढ़ने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा क्योंकि उनकी फ्लाइट्स कैंसल होने से उनके शेड्यूल पर असर पड़ा।

एयरलाइन ने इस बड़ी रुकावट के लिए माफी मांगी और यात्रियों को शुक्रवार तक और कैंसलेशन के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी, यह कहते हुए कि उसने अगले 48 घंटों में ऑपरेशन को स्थिर करने के लिए “कैलिब्रेटेड एडजस्टमेंट” शुरू कर दिए हैं।

इंडिगो के ऑपरेशनल रुकावटों से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले शहरों की लिस्ट यहां दी गई है:

कहां-कहां फ्लाइट्स कैंसिल हुईं?

शहर कैंसिल फ्लाइट्स

बेंगलुरु 42

दिल्ली 38

अहमदाबाद 25

हैदराबाद 19

इंदौर 11

कोलकाता 10

अपीयरेंस 8

इसका कारण क्या बताया जा रहा है?

कहीं यह टेक्निकल दिक्कत है

कहीं यह क्रू मेंबर्स की कमी है

कई जगहों पर, बिना किसी वजह के फ्लाइट्स में देरी हो रही है।

हालांकि, एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ALPAI) का दावा है कि इंडिगो देरी और कैंसलेशन की आड़ में असली समस्या (पायलटों की कमी) को छिपा रही है।

क्या है विवाद?

ALPAI का आरोप है कि इंडिगो सरकार से फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट (FDTL) में छूट पाने के लिए देरी और कैंसलेशन की आड़ में पायलटों की कमी का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब है कि यह सिर्फ पायलट की कमी नहीं है, बल्कि नए नियमों को बदलने की कोशिश है।

दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट्स पांच गुना महंगी

इंडिगो की दिक्कतों ने एयर टिकट की कीमतों पर काफी असर डाला है। कई रूट्स पर टिकट की कीमतें आसमान छू रही हैं। खासकर दिल्ली से मुंबई जाने वालों के लिए, हवाई यात्रा पांच गुना महंगी हो रही है। पहले इस ट्रिप का किराया ₹4,000 से ₹5,000 तक था, लेकिन अब यह ₹21,000 से ₹25,000 के बीच है।

DGCA ने इंडिगो एयरलाइंस को तलब किया

इस बीच, दिल्ली-पटना रूट पर इंडिगो के पैसेंजर कॉकपिट के बाहर लड़ रहे हैं। इसका एक वीडियो सामने आया है। पैसेंजर परेशान हैं, लेकिन इंडिगो पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने कड़ा रुख अपनाते हुए इंडिगो एयरलाइंस को तलब किया है।

