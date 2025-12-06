Indigo Crisis: इंडिगो की उड़ानें रद्द होने के बीच रेलवे का बड़ा फैसला, यात्रियों के लिए 37 ट्रेनों में 116 कोच जोड़े गए

Indigo Crisis: इंडिगो एयरलाइस की बड़े पैमाने पर उड़ाने रद्द होने से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। इस समस्या को देखते हुए रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। भारतीय रेलवे ने देश भर में 114 बढ़ी हुई ट्रिप पर चलने वाली 37 प्रीमियम ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच लगाए हैं। रेल मंत्रालय के एक प्रेस बयान में कहा गया है कि दक्षिणी रेलवे ने सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी की है, जिससे 18 ट्रेनों में क्षमता बढ़ी है।

रेलवे की ओर से कहा गया है कि ज़्यादा मांग वाले रूट पर अतिरिक्त चेयर कार और स्लीपर क्लास कोच लगाए गए हैं। 6 दिसंबर 2025 से लागू की गई ये बढ़ोतरी दक्षिणी क्षेत्र में बैठने की क्षमता को काफी बढ़ाती है।

इसमें आगे कहा गया है, "उत्तरी रेलवे आठ ट्रेनों में बढ़ोतरी के साथ दूसरे स्थान पर है, जिसमें 3AC और चेयर कार कोच जोड़े गए हैं। आज से लागू किए गए ये उपाय ज़्यादा भीड़भाड़ वाले उत्तरी कॉरिडोर पर उपलब्धता बढ़ाते हैं।"

मंत्रालय के अनुसार, पश्चिमी रेलवे ने 3AC और 2AC कोच जोड़कर चार ज़्यादा मांग वाली ट्रेनों में बढ़ोतरी की है। 6 दिसंबर से प्रभावी ये बढ़ोतरी पश्चिमी क्षेत्रों से राष्ट्रीय राजधानी तक यात्रियों की भारी आवाजाही को पूरा करती है।

मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा, "पूर्वी मध्य रेलवे ने 6 से 10 दिसंबर 2025 के बीच पांच ट्रिप में अतिरिक्त 2AC कोच के साथ राजेंद्र नगर नई दिल्ली (12309) सेवा को मज़बूत किया है, जिससे बिहार दिल्ली के इस महत्वपूर्ण सेक्टर पर क्षमता बढ़ी है।"

उन्होंने आगे कहा, "पूर्वी तट रेलवे ने पांच ट्रिप में 2AC कोच जोड़कर भुवनेश्वर नई दिल्ली सेवाओं (ट्रेन 20817, 20811, 20823) में बढ़ोतरी की है, जिससे ओडिशा और राजधानी के बीच कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है।"

पूर्वी रेलवे द्वारा किए गए इंतज़ामों के बारे में बात करते हुए, मंत्रालय ने बताया कि उसने तीन मुख्य ट्रेनों में बढ़ोतरी की है, जिसमें 7 और 8 दिसंबर को छह ट्रिप में स्लीपर क्लास कोच जोड़े गए हैं। यह पूर्व में क्षेत्रीय और अंतरराज्यीय यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करता है।

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे क्षमता में बढ़ोतरी

प्रेस नोट में कहा गया है, "पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने 6 से 13 दिसंबर 2025 तक प्रत्येक आठ ट्रिप में 3AC और स्लीपर कोच के साथ दो महत्वपूर्ण ट्रेनों में बढ़ोतरी की है, जिससे पूर्वोत्तर में यात्रियों के लिए निर्बाध क्षमता सुनिश्चित हुई है।"

विशेष ट्रेन सेवाएं

इन सुधारों के साथ, भारतीय रेलवे यात्रियों को और सहायता देने के लिए चार विशेष ट्रेन सेवाएं भी चला रहा है। गोरखपुर आनंद विहार टर्मिनल गोरखपुर स्पेशल (05591, 05592) 7 से 9 दिसंबर के बीच चार ट्रिप चलेगी। अधिकारियों ने बताया कि नई दिल्ली शहीद कैप्टन तुषार महाजन नई दिल्ली रिजर्व्ड वंदे भारत स्पेशल (02439, 02440) 6 दिसंबर को चलेगी, जिससे जम्मू क्षेत्र को तेज़ और आरामदायक कनेक्टिविटी मिलेगी।

उन्होंने आगे बताया कि पश्चिमी सेक्टर की तरफ ज़्यादा डिमांड को पूरा करने के लिए, नई दिल्ली मुंबई सेंट्रल नई दिल्ली रिजर्व्ड सुपरफास्ट स्पेशल (04002, 04001) 6 और 7 दिसंबर को चलेगी।

मंत्रालय ने कहा, "इसके अलावा, हज़रत निज़ामुद्दीन तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रिजर्व्ड सुपरफास्ट स्पेशल (04080) 6 दिसंबर को एक तरफ़ा चलेगी, जिससे दक्षिणी क्षेत्र की ओर लंबी दूरी की कनेक्टिविटी मिलेगी।"

