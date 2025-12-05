IndiGo Flights Cancelled: इंडिगो ने दिल्ली से सभी फ्लाइट्स आज रात तक की बंद, यात्रियों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी

IndiGo Flights Cancelled: कई दिनों से इंडिगो के उड़ानों के रद्द होने की घटनाओं के बीच बड़ा अपडेट सामने आया है। दिल्ली एयरपोर्ट ने आज आधी रात तक इंडिगो की सभी डोमेस्टिक फ्लाइट्स की उड़ानें सस्पेंड कर दीं, जिससे एयरलाइन का देशव्यापी ऑपरेशनल संकट और बढ़ गया है। यह संकट पांचवें दिन भी जारी है और देश के बड़े शहरों में हजारों यात्री फंसे हुए हैं।

एयरपोर्ट अधिकारियों ने कहा कि यह फैसला टर्मिनल के अंदर भीड़भाड़ को रोकने के लिए लिया गया है और अधिकारियों ने यात्रियों से आधी रात से पहले शेड्यूल की गई इंडिगो की उड़ानों के लिए एयरपोर्ट पर बिल्कुल भी न आने की अपील की है।

एयरलाइन महत्वपूर्ण परिचालन बाधाओं से जूझ रही है। दिल्ली हवाई अड्डे के संचालक, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डिआईएएल) ने कहा कि अन्य सभी विमान सेवाओं का संचालन निर्धारित समय-सारणी के अनुसार जारी है। डिआईएएल ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "इंडिगो की दिल्ली हवाई अड्डे से प्रस्थान करने वाली घरेलू उड़ानें आज आधी रात (रात 23:59 बजे तक) तक रद्द हैं।"

डिआईएएल ने यह भी कहा कि उसके जमीन पर तैनात समर्पित दल सभी साझेदारों के साथ पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, ताकि परिचालन में आई बाधा को कम किया जा सके और यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिले।

यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब देरी और कैंसलेशन में बढ़ोतरी हुई है, जिससे एयरलाइन का नेटवर्क ठप हो गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, इंडिगो ने अकेले शुक्रवार को 700 से ज़्यादा उड़ानें रद्द कर दीं, जबकि दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और दूसरे हब में भी देरी हुई।

सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के डेटा के मुताबिक, 4 दिसंबर, 2025 तक एयरलाइन की ऑन-टाइम परफॉर्मेंस गिरकर 8.5% हो गई है।

पूरे हफ्ते हालात और खराब होते गए। शुक्रवार सुबह तक बेंगलुरु में 100 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं, जबकि हैदराबाद में 90 से ज़्यादा कैंसिल हुईं।

देश भर के एयरपोर्ट्स पर लगातार देरी हो रही थी क्योंकि इंडिगो केबिन-क्रू की कमी और दूसरी अंदरूनी ऑपरेशनल दिक्कतों से जूझ रहा था।

इन रुकावटों की वजह से अब चार दिनों में 1,500 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं, जिससे यह एयरलाइन के इतिहास में सबसे बड़े शेड्यूल ब्रेकडाउन में से एक बन गया है।

दिल्ली में भीड़ और पैसेंजर फ्लो को मैनेज करने के लिए सभी डिपार्चर रोक दिए गए और देश भर में कैंसलेशन जारी रहे, जिससे हजारों लोगों के ट्रैवल प्लान खराब हो गए हैं, जबकि इंडिगो अपने शेड्यूल को ठीक करने की कोशिश कर रहा है।

इंडिगो के साथ क्या दिक्कत ?

इंडिगो को कई दिनों तक गंभीर ऑपरेशनल दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसके चलते बड़े एयरपोर्ट्स पर बड़े पैमाने पर कैंसलेशन और लंबी देरी हुई।

यह रुकावट तब शुरू हुई जब केबिन क्रू की भारी कमी के कारण एयरलाइन अपना तय शेड्यूल बनाए रखने में असमर्थ हो गई।

जैसे-जैसे स्टाफिंग गैप बढ़ा, फ्लाइट रोस्टर गड़बड़ा गए, जिससे दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे मुख्य हब पर लगातार ऑपरेशनल चुनौतियां और भीड़भाड़ पैदा हो गई। एयरक्राफ्ट रोटेशन में रुकावट और शेड्यूल बिगड़ने के कारण, एयरलाइन को और भी सर्विस कम करनी पड़ी, एक समय तो पूरे एक दिन के लिए दिल्ली से सभी डिपार्चर सस्पेंड करने पड़े। एयरपोर्ट्स पर सिस्टम-वाइड देरी की रिपोर्ट आने पर पैसेंजर्स को घंटों इंतजार करना पड़ा।

दबाव को और बढ़ाते हुए, इंडिगो ने हाल ही में लागू किए गए पायलट ड्यूटी-घंटे के नियमों से अस्थायी रेगुलेटरी राहत मांगी है, यह तर्क देते हुए कि ऑपरेशन को स्थिर करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है।

डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) इस रिक्वेस्ट का आकलन कर रहा है और चल रही रुकावट पर बारीकी से नज़र रख रहा है। एयरलाइन ने रेगुलेटर को बताया है कि उसे फरवरी 2026 तक ही पूरी तरह से ऑपरेशनल रिकवरी की उम्मीद है।

Web Title: IndiGo cancels all flights from Delhi airport till Friday midnight