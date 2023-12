भारतीय नौसेना में शामिल हुआ स्वदेशी INS इम्फाल, ब्रह्मोस मिसाइल से लैस, स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक, जानिए इसकी खासियत

Highlights स्वदेशी स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक आईएनएस इम्फाल को भारतीय नौसेना में शामिल शामिल होने से पहले ही सतह से सतह तक मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया भारतीय नौसेना ने लगातार तीन वर्षों में तीन प्रोजेक्ट 15बी विध्वंसक की डिलीवरी के साथ एक हैट्रिक बनाई है

मुंबई: नौसेना डॉकयार्ड, मुंबई में युद्धपोत के कमीशनिंग के बाद एक प्रभावशाली समारोह में स्वदेशी स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक आईएनएस इम्फाल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। आईएनएस इम्फाल पहला युद्धपोत है जिसने भारतीय नौसेना में कमीशनिंग और शामिल होने से पहले ही सतह से सतह तक मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है।

भारतीय नौसेना ने लगातार तीन वर्षों में तीन प्रोजेक्ट 15बी विध्वंसक की डिलीवरी के साथ एक हैट्रिक बनाई है, यहां तक कि कोविड महामारी लॉकडाउन के दौरान भी 2021 में आईएनएस विशाखापत्तनम, 2022 में आईएनएस मोर्मुगाओ और 2023 में आईएनएस इम्फाल को कमीशन किया गया, जबकि चौथा और अंतिम सूरत 2024 की शुरूआत में नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा।

वाणिज्यिक जहाजों पर ड्रोन हमलों से उत्पन्न खतरों के बारे में विस्तार से बताते हुए, भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा, “जैसा कि हम बात कर रहे हैं, हमारे पास व्यापारी जहाजों पर समुद्री डकैती और ड्रोन हमलों का मुकाबला करने के लिए प्रोजेक्ट 15 बी और 15 ए श्रेणी के 4 विध्वंसक तैनात हैं। साथ ही P8I विमान, डोर्नियर्स, सी गार्डियन, हेलीकॉप्टर और तटरक्षक जहाज सभी इन खतरों का मुकाबला करने के लिए संयुक्त रूप से तैनात किए गए हैं।''

VIDEO | "The commissioning of INS Imphal is an example of India becoming 'Atmanirbhar' in the defence sector. I am confident that commissioning of INS Imphal will strengthen India's naval powers," says Defence Minister @rajnathsingh, speaking at the commissioning ceremony of 'INS… pic.twitter.com/b8cjR71GxP