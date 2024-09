देश को पहली 'वंदे मेट्रो', क्या है खास.., 6 घंटे से भी कम में 360 किमी की दूरी, जानिए किराया

Highlights Vande Metro: अहमदाबाद से भुज के बीच चलेगी नमो भारत रैपिड रेल Namo Bharat Rapid Rail: फिलहाल इसका नाम आधिकारिक तौर पर बदला गया Vande Metro: जानिए क्या है किराया...

Vande Metro: वंदे भारट मेट्रो का अब आधिकारिक रूप से नमो भारत रैपिड रेल भारतीय रेलवे के द्वारा कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन से एक दिन पहले यानी कि आज इस नए 'नमो भारत रैपिड' रेल सेवा का गुजरात में उद्घाटन करने जा रहे हैं। नमो भारत रैपिड रेल गुजरात के कच्छ जिले में स्थित भुज को राज्य के सबसे बड़े शहरों में से एक अहमदाबाद से जोड़ेगी, जो केवल छह घंटे से कम समय में 360 किलोमीटर की दूरी तय करेगी।

कहां होंगे मुख्य स्टॉपेज..

हालांकि, ट्रेन की क्षमता 110 किलोमीटर प्रति घंटे की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार के चलने की है और कई स्टॉपेज भी मुख्य स्टेशन पर होंगे, जिनमें अंजार, कामिदम, भचुन, संखिली, हॉलीवुड, धरंगधरा, वीरांगम, चंदलोदिया, साबरमती और अंत में अहमदाबाद का खेलेर शामिल है।

यह रैपिड रेल हफ्ते में 6 दिनों में चलेगी, इस बीच शनिवार को भुज से प्रस्थान करने वालों के लिए और रविवार को अहमदाबाद प्रस्थान करने वालों के लिए बंद रहेगी। ट्रेन सुबह 5:05 बजे भुज से रवाना होती है, सुबह 10:50 बजे अहमदाबाद पहुंचती है। अहमदाबाद से वापसी यात्रा शाम 5:30 बजे निकलती है, रात 11:20 बजे भुज पहुंचती है।

