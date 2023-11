'स्ट्राइकर' बख्तरबंद लड़ाकू वाहन से लैस होगी भारतीय सेना! अमेरिका ने दिया ऑफर, जानें इसकी ताकत

Highlights अमेरिका रक्षा सचिव ने भारत को स्ट्राइकर लड़ाकू वाहन ऑफर किया भारत के रक्षा उद्योग में होती प्रगति देख अमेरिका ने यह प्रस्ताव रखा यह दुश्मनों पर ऊंचाइयों से रखता है पैनी नजर

नई दिल्ली: अमेरिकी सरकार ने भारत को 2+2 वार्ता के दौरान स्ट्राइकर बख्तरबंद लड़ाकू वाहन ऑफर किया है। यह वाहन की वायु रक्षा प्रणाली का ही एक वर्जन है। इन्हें आमतौर पर अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात किया जाता है, जिससे दुश्मनों के फाइटर प्लेन के बारे में पता लगयाा जा सके।

एएनआई को रक्षा अधिकारी ने बताया कि अमेरिका ने स्ट्राइकर बख्तरबंद लड़ाकू वाहन को भारतीय सेना के वायु विमानों के अंर्तगत तैनाती की भी बात रखी है। उन्होंने बताया कि इन दिनों संस्थाओं के साथ वाहनों का साथ में उत्पादन करने की पेशकश की है।

भारत के साथ 2+2 वार्ता के दौरान रक्षा सचिव लॉयड जे ऑस्टिन ने बताया कि हमने स्ट्राइकर कॉमबेट बख्तरबंद लड़ाकू वाहन के उत्पादन के लिए कहा है। यह पहली बार नहीं है जब अमेरका की ओर से स्ट्राइक जैसे वाहन पर लेकर भारत को पेशकश की हो। इससे पहले भी यह बात अमेरिका की ओर से रखी जा चुकी है।

US offers air defence version of Stryker armoured fighting vehicles to India



