VIDEO: भारतीय सेना ने वायनाड में रिकॉर्ड समय में बनाया 190 फीट लंबा बेली ब्रिज, जानिए इस ब्रिज की खासियत

वायनाड: भारतीय सेना ने गुरुवार को केरल के वायनाड में भूस्खलन प्रभावित चूरलमाला और मुंडाकाई को जोड़ने वाले बेली ब्रिज का निर्माण पूरा कर लिया। 190 फीट लंबे पुल का निर्माण क्षेत्र में बचाव अभियान को बढ़ावा देने के लिए किया गया है और इसकी वजन क्षमता 24 टन है। इसका निर्माण 31 जुलाई को रात 9 बजे शुरू किया गया था और 16 घंटे के भीतर यह अगस्त 5:30 बजे पूरा हो गया।

रिकॉर्ड समय में पुल बनाने के सेना के प्रयासों की सराहना करते हुए रक्षा प्रवक्ता, त्रिवेन्द्रम ने एक्स पर लिखा, "भारतीय सेना के मद्रास इंजीनियर्स ग्रुप की मेजर सीता शेल्के और उनकी टीम को बधाई, जिन्होंने सभी प्रकार की चुनौतियों से आगे बढ़कर वायनाड में 16 घंटे में 24 टन क्षमता वाला 190 फीट लंबा पुल बनाया, जो 31 जुलाई को रात 9 बजे शुरू हुआ और 1 अगस्त को शाम 5:30 बजे पूरा हुआ।"

Kudos to Maj Seeta Shelke & her team of #MadrasEngineersGroup of #IndianArmy who went beyond all kind of challenges & built the 190ft long bridge with 24 Ton capacity in 16 hours in #Wayanad Started at 9 pm on 31 July & completed at 5:30 pm on 1 Aug. @giridhararamane#OPMADADpic.twitter.com/QDa6yOt6Z2