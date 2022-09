आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने लद्दाख सेक्टर में IAF के अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर से भरी उड़ान, देखें वीडियो

Highlights आर्मी चीफ को हेलिकॉप्टर की क्षमताओं और भूमिकाओं के बारे में जानकारी दी गई आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे अपाचे हेलिकॉप्टर की उड़ान विशेषताओं से परिचित कराया गया

लद्दाख: भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने रविवार को लद्दाख सेक्टर में भारतीय वायु सेना के अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी। समाचार एजेंसी एएनआई ने भारतीय सेना के हवाले से कहा कि उन्हें अपाचे हेलिकॉप्टर की उड़ान विशेषताओं से परिचित कराया गया और इसकी क्षमताओं और भूमिकाओं के बारे में जानकारी दी गई।

अपाचे को सबसे आधुनिक अटैक हेलीकॉप्टर कहा जाता है, जो हमले और एंटी-आर्मर ऑपरेशंस के लिए एमआई -35 हेलिकॉप्टरों के मौजूदा बेड़े की जगह लेता है। एएच-64ई अपाचे को नवीनतम संचार, नेविगेशन, सेंसर और हथियार प्रणालियों से डिजाइन और सुसज्जित किया गया है। इसमें एक बेहतर आधुनिकीकृत लक्ष्य प्राप्ति पदनाम प्रणाली है जो दिन, रात और सभी मौसम लक्ष्य जानकारी, साथ ही रात दृष्टि नेविगेशन क्षमता प्रदान करती है।

Indian Army chief General Manoj Pande today flew in an Indian Air Force Apache attack helicopter in the Ladakh sector. He was familiarised with the flying characteristics of the platform and briefed about its capabilities and roles: Indian Armypic.twitter.com/uRdm3TxfAO