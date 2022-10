भारत में बने पहले लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH आज होंगे भारतीय वायुसेना में शामिल, जानिए क्या है इसकी खासियत

Highlights भारत में बने पहले हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर आज वायुसेना में औपचारिक तौर पर शामिल किए जाएंगे। ये हेलीकॉप्टर कई तरह की मिसाइल दागने और हथियारों का इस्तेमाल करने में सक्षम हैं। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने ये हेलीकॉप्टर विकसित किये हैं।

जोधपुर: भारत में बने पहले हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स (made in India light combat helicopters) आज भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल कर लिए जाएंगे। इससे वायुसेना की ताकत में और वृद्धि होगी, क्योंकि यह बहुपयोगी हेलीकॉप्टर कई तरह की मिसाइल दागने और हथियारों का इस्तेमाल करने में सक्षम है। इन लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स (एलसीएच) को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने विकसित किया है और इसे प्राथमिक रूप से ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात करने के लिए डिजाइन किया गया है।

इस हेलीकॉप्टर को जोधपुर स्थित वायुसेना के ठिकाने पर आयोजित एक कार्यक्रम में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी की उपस्थिति में शामिल किया जाएगा। रक्षामंत्री ने रविवार को इस संबंध में एक ट्वीट में कहा कि नये हेलीकॉप्टरों को शामिल करने से भारतीय वायुसेना के युद्ध कौशल को बड़ा बढ़ावा मिलेगा।

I would be in Jodhpur, Rajasthan tomorrow, 3rd October, to attend the Induction ceremony of the first indigenously developed Light Comat Helicopters (LCH). The induction of these helicopters will be a big boost to the IAF’s combat prowess. Looking forward to it. pic.twitter.com/L3nTfkJx5A