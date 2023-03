VIDEO: धधक रहे गोवा के जगंलों की आग बुझाने को उतरा भारतीय वायुसेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर, आसमान से ऐसे गिराया 25 हजार लीटर पानी

Highlights पिछले कई दिनों से गोवा के जगंलों में भीषड़ आग लगी हुई है। इस आग को बुझाने की लगातार कोशिशे की जा रही है। ऐसे में इसके लिए भारतीय वायुसेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर को भी लगाया गया है।

पणजी: गोवा के महादेई वन्यजीव अभयारण्य में लगी आग को बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना ने Mi-17 हेलीकॉप्टर को उतारा है। इस Mi-17 हेलीकॉप्टर के जरिए जंगल की आज को बुझाने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए ऊपर से पानी की बारिश करवाई जा रही है।

ऐसे में न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें Mi-17 हेलीकॉप्टर को आग बुझाते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में हेलीकॉप्टर के जरिए पानी को आसमान में ले जाकर जगंलो पर छिटका जा रहा है।

आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें यह देखा गया है कि भारतीय वायुसेना ने Mi-17 हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ रहा है और वह अपने साथ पानी लिए हुए है। एजेंसी के अनुसार, जगंल में प्रभावित क्षेत्रों से आग को बुझाने के लिए करीब 25 हजार लीटर पानी लिया गया है।

#WATCH | IAF's Mi-17 helicopter dispensed over 25000 litres of water over forest fire-affected areas in Goa on March 11



(Source: IAF) pic.twitter.com/aNwkwNXZ5U