Vayushakti 2024: दुनिया ने देखी भारतीय वायुसेना की ताकत, राफेल लड़ाकू विमान, अपाचे हेलिकॉप्टर पाकिस्तान सीमा के पास गरजे

Highlights पोखरन फायरिंग रेंज में अभ्यास ‘वायु शक्ति 2024’ हुआ भारतीय वायु सेना ने अपनी युद्धक तथा प्रहार क्षमताओं को प्रदर्शित किया इस अवसर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे

Vayushakti 2024: भारतीय वायु सेना ने 17 फरवरी को पोखरन फायरिंग रेंज में अभ्यास ‘वायु शक्ति 2024’ के दौरान अपनी युद्धक तथा प्रहार क्षमताओं को प्रदर्शित किया। इस अभ्यास में राफेल लड़ाकू विमानों, एलसीएच प्रचंड, चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टरों सहित विभिन्न हथियारों की ताकत दुनिया ने देखी। इस अवसर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। अभ्यास की शुरुआत तीन चेतक हेलीकॉप्टरों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज और वायु सेना के ध्वज के साथ परेड करते हुए हुई।

इसके बाद राफेल लड़ाकू विमानों का प्रभावशाली प्रदर्शन हुआ, जो इस तरह के अभ्यास में पहली बार शामिल हुए। इन शक्तिशाली विमानों ने सोनिक बूम का प्रदर्शन किया और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का उपयोग करके एक हवाई लक्ष्य को सफलतापूर्वक निशाना बनाया।

