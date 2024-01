अरब सागर के ऊपर गरजे सुखोई-30 एमकेआई, राफेल और एफ-16, युद्धाभ्यास 'डेजर्ट नाइट'में शामिल हुए भारत, फ्रांस और यूएई

Highlights अरब सागर के ऊपर एक विशाल हवाई युद्धाभ्यास भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की वायुसेनाएं शामिल तीन देशों की वायु सेनाओं की कई अग्रिम पंक्ति के विमान और लड़ाकू विमान शामिल हुए

नई दिल्ली: भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की वायुसेनाओं ने अरब सागर के ऊपर एक विशाल हवाई युद्धाभ्यास किया। यह युद्धाभ्यास क्षेत्र से गुजरते रणनीतिक जलमार्गों पर कई वाणिज्यिक जहाजों को हुती आतंकवादियों द्वारा निशाना बनाए जाने को लेकर बढ़ रही वैश्विक चिंताओं की पृष्ठभूमि में हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को आयोजित युद्धाभ्यास ‘डेजर्ट नाइट’ में तीन देशों की वायु सेनाओं की कई अग्रिम पंक्ति के विमान और लड़ाकू विमान शामिल हुए।

The IAF recently participated in 'Ex Desert Knight', along with the Air Forces of France & UAE.#DiplomatsInFlightSuits.



Read more at