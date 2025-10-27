India-wide SIR: 12 राज्यों समेत केंद्र शासित प्रदेशों में होगा SIR, 51 करोड़ मतदाताओं को कवर करेगा

India-wide SIR: मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को घोषणा की कि चुनाव आयोग 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का दूसरा चरण आयोजित करेगा। यह अभ्यास अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाएगा।

इनमें से तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव होने हैं। कुमार ने स्पष्ट किया कि असम में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण की घोषणा अलग से की जाएगी।

दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, कुमार ने कहा, "आज हम विशेष गहन पुनरीक्षण के दूसरे चरण की शुरुआत के संबंध में यहां उपस्थित हैं। मैं बिहार के मतदाताओं को शुभकामनाएं देता हूं और उन 7.5 करोड़ मतदाताओं को नमन करता हूं जिन्होंने एक सफल एसआईआर में भाग लिया। आयोग ने सभी 36 राज्यों के चुनाव अधिकारियों से भी मुलाकात की और प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की।"

उन्होंने बताया कि गणना प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू होगी, जिसमें लगभग 51 करोड़ मतदाता शामिल होंगे, जबकि मसौदा मतदाता सूची 9 दिसंबर को और अंतिम मतदाता सूची 7 फ़रवरी, 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

समय-सीमा और प्रमुख तिथियाँ

चुनाव आयोग के कार्यक्रम के अनुसार:

गणना: 4 नवंबर - 4 दिसंबर, 2025

मसौदा मतदाता सूची प्रकाशन: 8 दिसंबर, 2025

दावे और आपत्तियाँ: 9 दिसंबर, 2025 - 8 जनवरी, 2026

सूचनाओं पर सुनवाई: 31 जनवरी, 2026 तक

अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन: 7 फ़रवरी, 2026

मुख्य चुनाव आयुक्त ने अगले चरण की घोषणा करते हुए कहा, "जिन राज्यों में एसआईआर (विशेष सर्वेक्षण) किया जाएगा, वहाँ मतदाता सूचियाँ आज रात आधी रात को फ़्रीज़ कर दी जाएँगी। बाद में, मतदाताओं को सभी विवरणों के साथ विशिष्ट गणना प्रपत्र दिए जाएँगे।"

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि एसआईआर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए और कोई भी अपात्र मतदाता सूची में न रहे।

बीएलओ हर घर जाएँगे

विस्तृत सत्यापन योजना पर प्रकाश डालते हुए, मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, "उस सूची में शामिल सभी मतदाताओं को बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा विशिष्ट गणना प्रपत्र दिए जाएँगे। इन प्रपत्रों में वर्तमान मतदाता सूची से सभी आवश्यक विवरण शामिल होंगे।"

मुख्य चुनाव आयुक्त ने आगे बताया कि एक बार जब बीएलओ फॉर्म वितरित करना शुरू कर देंगे, तो मतदाता अपने विवरण को पुराने मतदाता रिकॉर्ड से सत्यापित कर सकेंगे। कुमार ने कहा, "जिन लोगों के नाम गणना फॉर्म में हैं, वे मिलान कर सकते हैं कि उनका नाम 2003 की मतदाता सूची में था या नहीं। अगर उनका या उनके माता-पिता का नाम 2003 की मतदाता सूची में है, तो उन्हें कोई अतिरिक्त दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।"

उन्होंने आगे कहा कि 2002-2004 की एसआईआर अवधि की मतदाता सूचियाँ voters.eci.gov.in पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएँगी, जिससे नागरिक सीधे ऑनलाइन अपनी सूची की पुष्टि कर सकेंगे।

कुमार ने कहा कि एसआईआर के दूसरे चरण के लिए मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण मंगलवार से शुरू होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फील्ड टीमें घर-घर जाकर सत्यापन कार्य के लिए तैयार हों। उन्होंने कहा, "बीएलओ हर घर में तीन बार जाएँगे। प्रवासी मतदाताओं की समस्या का समाधान करने के लिए, लोग अब अपने गणना फॉर्म ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।"

उन्होंने सभी भाग लेने वाले राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को राजनीतिक दलों के साथ बैठक करने और उन्हें पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए "परसों तक" एसआईआर प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया।

नए गणना फॉर्म पहले से उपलब्ध विवरणों से भरे जाएँगे, जिनमें पिछले एसआईआर अभ्यासों के रिकॉर्ड भी शामिल हैं, ताकि सत्यापन को आसान बनाया जा सके। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि इस दृष्टिकोण से प्रक्रिया अधिक कुशल होगी और त्रुटियों की गुंजाइश कम होगी।

कुमार ने स्पष्ट किया कि एसआईआर अभ्यास के दौरान आधार कार्ड को पहचान प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यह "नागरिकता का प्रमाण नहीं है।"

उन्होंने कहा, "आधार जन्मतिथि या निवास का प्रमाण भी नहीं है," और मतदाताओं से जहाँ आवश्यक हो, वैध सहायक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का आग्रह किया।

