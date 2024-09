India vs China Asian Champions Trophy 2024 Final: 7 मैच, 7 जीत और 26 गोल?, कमाल का प्रदर्शन, टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं गंवाया, चीन को हराकर बने चैंपियन

Highlights India vs China Asian Champions Trophy 2024 Final: पेरिस ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारतीय टीम पहले तीन क्वार्टर में कोई गोल नहीं कर सकी। India vs China Asian Champions Trophy 2024 Final: डिफेंडर जुगराज सिंह ने 51वें मिनट में फील्ड गोल करके टीम को जीत दिलाई। India vs China Asian Champions Trophy 2024 Final: पाकिस्तान ने कोरिया को 5-2 से हराकर छह टीमों की स्पर्धा में तीसरा स्थान हासिल किया।

India vs China, Asian Champions Trophy 2024 Final: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मंगलवार को चीन को हराकर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी खिताब का बचाव किया। चौथे क्वार्टर में जुगराज सिंह ने मैच का एकमात्र गोल किया। कप्तान हरमनप्रीत सिंह से शानदार पास मिलने के बाद जुगराज ने शानदार मूव बनाकर भारत को 1-0 से आगे कर दिया। पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत द्वारा कांस्य पदक जीतने के बाद आया है। यह भारत की पांचवीं एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीत है। भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं गंवाया है, उसने 7 मैच खेलकर 7 मैच में जीत दर्ज किए।

Congratulations to the Indian Men's Hockey Team on clinching their record-breaking 5th Asian Champions Trophy title! 🏆🏑



With a hard-fought 1-0 victory over China, India have not only retained their crown from 2023 but also solidified their position as the most successful team… pic.twitter.com/akCC5N6kGv — Hockey India (@TheHockeyIndia) September 17, 2024

भारतीय टीम ने 7 मैच में 26 गोल किए और मात्र 5 गोल खाए। हाल ही में संन्यास लिए गोलकीपर पीआर श्रीजेश की कमी नहीं खली। हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली टीम ने अपने अभियान की शुरुआत मेजबान चीन पर 3-0 की जीत के साथ की थी। इसके बाद उसने जापान को 5-1 और मलेशिया को 8-1 से मात दी।

After a fiercely contested 50 minutes of non-stop action, India finally broke through the deadlock with a crucial strike from Jugraj Singh, making it 1-0. That lone goal was all it took to secure the victory, and with it, the title!



Congratulations to the entire squad for their… pic.twitter.com/JPAdHQcogA — Hockey India (@TheHockeyIndia) September 17, 2024

भारतीय टीम ने कोरिया को 3-1 से हराने के बाद चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान पर 2-1 से जीत हासिल की। गत चैंपियन भारत ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 4-1 से कूटा। पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी (एसीटी) हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में चीन को 1-0 से हराकर खिताब की रक्षा किया। भारत ने छठी बार टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई थी।

