India-US Dialogue: दिल्ली में आज होगी 'टू प्लस टू' वार्ता, जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन के बीच होगी बैठक

नई दिल्ली: अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 5वीं भारत-अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता की सह-अध्यक्षता के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश मंत्रालय (एमईए) के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि ब्लिंकन की यात्रा से भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और बढ़ावा मिलेगा।

इस बीच, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने शुक्रवार को वार्षिक "टू-प्लस-टू" वार्ता से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। जयशंकर ने कहा, "इस यात्रा का विशेष महत्व है क्योंकि हमें पीएम मोदी की जून यात्रा और राष्ट्रपति बिडेन की सितंबर यात्रा का अनुसरण करने की आवश्यकता है। यह 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता है, इसलिए हम जो कर रहे हैं उसका व्यापक दृष्टिकोण रखते हैं।"

