भारत ने पाक पीएम शहबाज शरीफ को कड़े शब्दों में दिया जवाब, कहा- उन्होंने अपने ही देश में कुकर्मों को दबाने के लिए ऐसा किया

न्यूयॉर्क: भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 77वें सत्र में अपने संबोधन के दौरान 'भारत के खिलाफ झूठे आरोप लगाने' के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को जवाब दिया। एक कड़े संदेश में भारतीय मिशन के पहले सचिव मिजिटो विनिटो ने 26/11 के भीषण मुंबई हमले के पीछे आतंकियों को पनाह देने के लिए पाकिस्तान पर निशाना साधा और उसपर सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने का आरोप लगाया।

मिजिटो विनिटो ने भारत के जवाब के अधिकार का प्रयोग करते हुए कहा, "यह अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के पीएम ने भारत के खिलाफ झूठे आरोप लगाने के लिए इस सभा का मंच चुना। उसने अपने ही देश में कुकर्मों को छिपाने और भारत के खिलाफ कार्रवाई को सही ठहराने के लिए ऐसा किया है।" पाकिस्तानी पीएम के बयान- "हम अपने सभी पड़ोसियों के साथ शांति चाहते हैं" पर भारत ने भी जवाब दिया।

भारत ने कहा, "एक राज्य जो दावा करता है कि वह अपने पड़ोसियों के साथ शांति चाहता है, वह कभी भी सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित नहीं करेगा, न ही भयानक मुंबई आतंकवादी हमले के आश्रय योजनाकारों...अंतरराष्ट्रीय समुदाय के दबाव के बाद ही अपने अस्तित्व का खुलासा करेगा। भारतीय उपमहाद्वीप में शांति, सुरक्षा और प्रगति की इच्छा निश्चित रूप से तब होगी जब सीमा पार आतंकवाद समाप्त हो जाएगा जब सरकारें अंतरराष्ट्रीय समुदाय और अपने लोगों के साथ साफ हो जाएंगी, जब अल्पसंख्यकों को सताया नहीं जाएगा और कम से कम जब हम इस सभा के सामने इन वास्तविकताओं को पहचानेंगे।"

#WATCH | "...Desire for peace, security in Indian subcontinent real, can be realized. That'll happen when cross-border terrorism ceases, govts come clean with int'l community&their people, minorities aren't persecuted", Mijito Vinito, First Secy, India Mission to UN #UNGA pic.twitter.com/NZWKjrjiwh

पाकिस्तानी पीएम ने इससे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में कश्मीर का मुद्दा उठाया था और कहा था कि वह भारत सहित अपने सभी पड़ोसियों के साथ शांति चाहता है। उन्होंने कहा था, "दक्षिण एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता हालांकि जम्मू और कश्मीर विवाद के न्यायसंगत और स्थायी समाधान पर निर्भर है।"

A polity that claims it seeks peace with its neighbours would never sponsor cross-border terrorism, nor shelter planners of horrific Mumbai terrorist attack: Mijito Vinito, First Secy, India Mission to UN exercises India's right of reply at #UNGApic.twitter.com/Zu4cG1aKKT