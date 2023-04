भारत में कोविड मामलों में मामूली गिरावट, सामने आए 10 हजार से ज्यादा नए केस, सक्रिय मामले 53 हजार के पार

Highlights भारत ने शनिवार को 10,753 के साथ ताजा कोविड-19 मामलों में मामूली गिरावट दर्ज की। 27 नई मौतों के साथ कोविड से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,31,091 हो गई है। 98.70 प्रतिशत की रिकवरी दर के साथ अब तक कुल 4,42,23,211 लोग ठीक हो चुके हैं।

नई दिल्ली: भारत ने शनिवार को 10,753 के साथ ताजा कोविड-19 मामलों में मामूली गिरावट दर्ज की। शुक्रवार को देश में 11,109 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि गुरुवार को यह संख्या 10,158 थी। 98.70 प्रतिशत की रिकवरी दर के साथ अब तक कुल 4,42,23,211 लोग ठीक हो चुके हैं। इस बीच 27 नई मौतों के साथ कोविड से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,31,091 हो गई है।

COVID-19 | India reports 10,753 new cases in last 24 hours; the active caseload stands at 53,720



(Representative Image) pic.twitter.com/8pdTOfGBl6