INDIA Mumbai meet: अभी जो केंद्र की सत्ता में है, वह जाएंगे...हारेंगे, नीतीश कुमार का दावा- चुनाव तय समय से पहले भी हो सकता है...

Highlights संजय राउत ने 14 सदस्यीय समन्वय समिति(कॉर्डिनेशन कमेटी) के नामों की घोषणा की। वर्किंग ग्रुप ऑफ सोशल मीडिया और वर्किंग ग्रुप ऑफ रिसर्च कमेटी का गठन हुआ है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी दिल्ली के लिए रवाना हुईं।

INDIA Mumbai meet: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दावा किया है। अभी जो केंद्र की सत्ता में है, वह जाएंगे...हारेंगे। चुनाव तय समय से पहले भी हो सकता है, इसलिए हम लोगों को भी मुस्तैद रहना होगा। नीतीश ने पीएम मोदी पर हमला बोला। मीडिया से कहा कि हमारी भी खबर छापिए।

कुमार ने मुंबई में कहा कि आज तय हुआ है कि अब नियमित रूप से जगह-जगह जाकर हम अपना प्रचार-प्रसार का काम करेंगे। अब सभी पार्टियां एकजुट होकर काम कर रही हैं, जिसका नतीजा होगा कि जो केंद्र में हैं, वे अब हारेंगे। आज ही तय कर लिया गया है कि हम अभी से तेजी से काम शुरू कर देंगे। कोई ठिकाना नहीं है चुनाव समय से पहले भी हो सकता है इसलिए हम लोगों को भी अलर्ट रहना पड़ेगा।

VIDEO | "All the parties (of INDIA alliance) are working together. Those in Centre will be defeated," says Bihar CM @NitishKumar at the INDIA alliance press conference in Mumbai. pic.twitter.com/Z5G4J6K3LN — Press Trust of India (@PTI_News) September 1, 2023

आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा: यह गठबंधन कुछ दलों का नहीं है, बल्कि 140 करोड़ जनता का गठबंधन है। केजरीवाल ने अडाणी समूह से जुड़े मामले का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि पूरी केंद्र सरकार सिर्फ एक आदमी के लिए काम कर रही है, यह सबसे भ्रष्ट और अहंकारी सरकार है।

VIDEO | "There will be powerful forces that will try to create fissures in INDIA alliance as this alliance will be the reason behind the decline of Modi government. There's no tussle between anyone in the alliance," says Delhi CM @ArvindKejriwal at the INDIA alliance press… pic.twitter.com/zVc3qy43Gu — Press Trust of India (@PTI_News) September 1, 2023

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकाजुर्न खड़गे ने कहा कि मणिपुर हिंसा के समय विशेष सत्र नहीं बुलाया, कोरोना के समय नहीं बुलाया, चीन ने जमीन हड़प ली तो संसद का विशेष सत्र नहीं बुलाया, नोटबंदी के समय नहीं बुलाया, अब क्यों बुलाया, मुझे पता नहीं, वह धीरे-धीरे तानशाही की तरफ जा रहे हैं।

VIDEO | "Elections (Lok Sabha) can be held before time. So, we all have to remain vigilant," says Bihar CM @NitishKumar at the INDIA alliance press conference in Mumbai. pic.twitter.com/FjZklH9Hzb — Press Trust of India (@PTI_News) September 1, 2023

VIDEO | "Autonomous bodies are being misused, be it ED, CBI, vigilance. I have been in politics for a long time as my name comes after Sharad Sahab, but I have never seen this happen before," says Congress chief @kharge at the INDIA alliance press conference in Mumbai. pic.twitter.com/kg3NelzoPy — Press Trust of India (@PTI_News) September 1, 2023

प्रधानमंत्री मोदी गरीबों के लिए कभी काम नहीं करेंगे, वह सिर्फ कुछ उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं। : शिवसेना (यूबीटी) के नेता उद्धव ठाकरे ने कहा कि जैसे-जैसे विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ मजबूत हो रहा है, वैसे-वैसे सत्ताधारी गठबंधन में घबराहट बढ़ती जा रही है। तानाशाही, जुमलेबाजी, भ्रष्टाचार और ‘मित्र परिवारवाद’ के खिलाफ लड़ेंगे।

VIDEO | "They (BJP) don't do corruption on a small level, they get involved in institutional corruption," says Congress chief @kharge at the INDIA alliance press conference in Mumbai. pic.twitter.com/VbedXcnFoi — Press Trust of India (@PTI_News) September 1, 2023

Web Title: INDIA Mumbai meet Bihar CM nitish kumar Elections Lok Sabha can be held before time So we all have to remain vigilant alliance press conference in Mumbai see video