इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत ने शुरू किया 'ऑपरेशन अजय', जयशंकर ने कही ये बात

नई दिल्ली: गाजा में हमास समूह के साथ पूर्ण युद्ध के बीच भारत ने इजरायल से नागरिकों की वापसी की सुविधा के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया है। इजराइल में 18,000 भारतीय हैं. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार रात ट्वीट कर लिखा, "विशेष चार्टर उड़ानें और अन्य व्यवस्थाएं की जा रही हैं। विदेशों में अपने नागरिकों की सुरक्षा और भलाई के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध।"

इजराइल में देश के दूतावास ने एक अन्य पोस्ट में कहा कि वापसी के लिए पंजीकरण कराने वाले भारतीयों की पहली खेप को सूचित कर दिया गया है और उन्हें कल भारत के लिए पहली विशेष उड़ान में बिठाया जाएगा। पोस्ट में कहा गया, "दूतावास ने कल विशेष उड़ान के लिए पंजीकृत भारतीय नागरिकों की पहली खेप ईमेल कर दी है। बाद की उड़ानों के लिए अन्य पंजीकृत लोगों को संदेश भेजा जाएगा।"

Launching #OperationAjay to facilitate the return from Israel of our citizens who wish to return.



Special charter flights and other arrangements being put in place.



Fully committed to the safety and well-being of our nationals abroad.