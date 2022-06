सिंगल यूज प्लास्टिक पर केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से लगाया बैन, जानिए क्यों लगा प्रतिबंध

Highlights अगले महीने से सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगेगा प्रतिबंध। सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब उन प्लास्टिक वस्तुओं से है जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद त्याग दी जाती हैं।

नई दिल्ली:भारत सरकार ने 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन की घोषणा की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2021 में प्लास्टिक प्रतिबंध की घोषणा करते हुए एक राजपत्रित अधिसूचना जारी की गई थी और अब मंत्रालय ने उन वस्तुओं की एक सूची को परिभाषित किया है जिन्हें 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित किया जाएगा।

India will ban the manufacture, import, stocking, distribution, sale, and use of identified single-use plastic items, which have low utility and high littering potential, all across the country from July 1: Ministry of Environment, Forest and Climate Change