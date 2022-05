भारत को कोयले की कमी का करना पड़ सकता है सामना, बढ़ रहा बिजली की कमी का खतरा: रिपोर्ट

भारत को कोयले की कमी का करना पड़ सकता है सामना, बढ़ रहा बिजली की कमी का खतरा: रिपोर्ट

By मनाली रस्तोगी | Published: May 28, 2022 10:24 AM

भारत अब उम्मीद करता है कि मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उपयोगिताओं से कोयले की मांग 784.6 मिलियन टन होगी, जो कि पहले के अनुमान से 3.3 प्रतिशत अधिक है। अनुमानित वार्षिक कोयले की कमी अब 49.3 मिलियन टन है, जो पहले अनुमानित 17.7 मिलियन टन का लगभग तीन गुना है, जैसा की प्रेसेंटेशन में दिखाया गया है।

भारत को कोयले की कमी का करना पड़ सकता है सामना, बढ़ रहा बिजली की कमी का खतरा: रिपोर्ट

Next