INDIA Bloc Leaders Protest: नफरत और मोहब्बत के बीच की लड़ाई, राहुल गांधी ने कहा- थोड़ा धुआं फैलाया, भाजपा के सभी सांसद भाग गए, देखें वीडियो

Highlights 60 प्रतिशत जनता का मुंह बंद किया गया है। ‘इंडिया’ गठबंधन उतनी ही मोहब्बत, भाईचारा और एकता फैलाएगा। आप को देश भक्त कहते हैं उनकी हवा निकल गई... वे अंदर कैसे आए?

INDIA Bloc Leaders Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर विपक्षी दलों ने प्रदर्शन किया। INDIA गठबंधन के दलों ने सांसदों के निलंबन के खिलाफ जंतर-मंतर पर धरना दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी धरनास्थल पर पहुंचकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला।

VIDEO | "Media did not talk about the unemployment in the country. Instead, the media started talking about Rahul Gandhi recording videos of MPs sitting outside the Parliament. The media did not question Amit Shah on the security breach in the House," says Congress MP… pic.twitter.com/2svvAj2QZB — Press Trust of India (@PTI_News) December 22, 2023

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन में कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र से निलंबित किए गए सांसद हिंदुस्तान की जनता की आवाज हैं, ये सिर्फ इनका अपमान नहीं किया गया है, बल्कि 60 प्रतिशत जनता का मुंह बंद किया गया है। भाजपा जितनी नफरत फैलाएगी, ‘इंडिया’ गठबंधन उतनी ही मोहब्बत, भाईचारा और एकता फैलाएगा।

VIDEO | "Two-three youths entered the Parliament with smoke cannister and we saw how BJP MPs got scared and ran away. Now, it is definitely a question of a security breach but the reason behind the protest (of youth intruding into the Lok Sabha) is unemployment," says Congress MP… pic.twitter.com/UjajLm5hjr — Press Trust of India (@PTI_News) December 22, 2023

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि कुछ दिन पहले संसद भवन में दो-तीन युवा कूदकर अंदर आ गए। उन्हें कूदते हुए हम सबने देखा। वे अंदर आए, उन्होंने थोड़ा धुआं फैलाया, भाजपा के सभी सांसद भाग गए। जो अपने आप को देश भक्त कहते हैं उनकी हवा निकल गई... वे अंदर कैसे आए?

The more hatred BJP spreads, the more love and brotherhood INDIA parties will spread: Rahul Gandhi at oppn's protest at Jantar Mantar — Press Trust of India (@PTI_News) December 22, 2023

संसद के अंदर वे गैस का सिलेंडर ले आए?... उन्होंने ये विरोध क्यों किया? उसका कारण क्या था? बेरोज़गारी!... इस देश का युवा आज रोजगार नहीं पा सकता है।" हम सब विपक्ष के नेता और विपक्ष के कार्यकर्ता एक साथ खड़े हैं। नफरत और मोहब्बत के बीच की लड़ाई है। नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। जितनी आप नफरत फैलाओगे, INDIA गठबंधन मोहब्बत फैलाएगा।"

#WATCH दिल्ली: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, "हम सब विपक्ष के नेता और विपक्ष के कार्यकर्ता एक साथ खड़े हैं। ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच की लड़ाई है। नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। जितनी आप नफरत फैलाओगे... उतना INDIA गठबंधन मोहब्बत फैलाएगा..." pic.twitter.com/jZaUXkuLvr — ANI_HindiNews (@AHindinews) December 22, 2023

