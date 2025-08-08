Independence Day 2025: दिल्ली के 50 सफाईकर्मी और उनके जीवनसाथी विशेष अतिथि, लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में सम्मान

Highlights कर्मचारियों के समर्पण और कड़ी मेहनत का सम्मान करने का एक तरीका है। अधिकारी (जो स्वच्छता निरीक्षक के पद से नीचे का न हो) को भी नामित करें। जीवनसाथी सहित रक्षा मंत्रालय को भेजने को कहा गया है।

नई दिल्लीः दिल्ली के बेहतर प्रदर्शन करने वाले 50 ‘स्वच्छता कर्मचारी’ अपने जीवनसाथी के साथ इस वर्ष लाल किले पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय को अपने-अपने क्षेत्र से पांच सफाई कर्मचारियों तीन महिलाएं और दो पुरुष के नाम उनके जीवनसाथी सहित रक्षा मंत्रालय को भेजने को कहा गया है। उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार, प्रत्येक क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वालों को समारोह के लिए चुना जाएगा और उनका विवरण डीईएमएस मुख्यालय को भेजा जाएगा। आदेश में कहा गया है, ‘‘एमसीडी के पर्यावरण प्रबंधन सेवा विभाग (डीईएमएस) ने प्रत्येक जोन से पांच सफाई कर्मचारियों - तीन महिलाएं और दो पुरुष - के साथ उनके जीवनसाथियों के नाम मांगे हैं।’’

नगर निकाय ने सभी जोन को निर्देश दिया है कि वे समूह के साथ एक स्वच्छता संवर्ग अधिकारी (जो स्वच्छता निरीक्षक के पद से नीचे का न हो) को भी नामित करें। एमसीडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘ये निमंत्रण सफाई कर्मचारियों के समर्पण और कड़ी मेहनत का सम्मान करने का एक तरीका है।’’

