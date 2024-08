Independence Day 2024: लहरिया पगड़ी पहने पीएम मोदी का दिखा अलग अंदाज, देखें 10 सालों में क्या-क्या लिया लुक

Independence Day 2024: आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस का पर्व मना रहा है। लाल किले में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लेते हुए तिरंगा फहराया है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री बेहद ही खास लुक में नजर आए। उन्होंने अपने लिए खास लहरिया प्रिंट वाली पगड़ी चुनी और साथ में सफेद कुर्ता और चूड़ीदार पजामा पहना।

कुर्ता के ऊपर हल्के नीले रंग की ‘बंदगला’ जैकेट पहने पीएम मोदी ने लंबी पूंछ के साथ नारंगी, पीले और हरे रंग के मिश्रण वाला ‘साफा’ चुना। राजस्थान का एक पारंपरिक कपड़ा टाई डाई, लहरिया डिजाइन थार रेगिस्तान में पाए जाने वाले प्राकृतिक लहर पैटर्न से प्रेरित है।

हर 15 अगस्त को, देश न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का बल्कि उनके दिन के लिए चुने गए परिधानों का भी बेसब्री से इंतजार करता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में प्रधानमंत्री की पगड़ी स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों का केंद्र बन गई है।

