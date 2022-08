पटना में 'आज तक' की पत्रकार अंजना ओम कश्यप के साथ हुई अभद्रता, भीड़ ने न्यूज कवरेज से रोका

Highlights 'आज तक' की पत्रकार अंजान ओम कश्यप के साथ बिहार की राजधानी पटना में हुई बदसलूकी अज्ञात भीड़ ने अंजना को न्यूज कवरेज से रोका और नारेबाजी की

पटना:बिहार में सियासी उलटफेर कवर करने गई 'आज तक' की पत्रकार अंजना ओम कश्यप के साथ बदसलूकी का मामला सामने आ रहा है। जानकारी के मुताबिक अंजना ओम कश्यप जब बिहार के बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के विषय में चैनल की रिपोर्टिंग कर रही थीं तो अज्ञात भीड़ ने उन्हें कवरेज से रोका, नारेबाजी की और साथ कथित तौर पर अभद्रता का भी प्रयास किया।

जानकारी के मुताबिक अंजान ओम कश्यप 'आज तक' की ओर से बिहार में हुए सत्ता परिवर्तन को कवर करने के लिए दिल्ली से भेजी गई थीं। वो जब कैमरा सेटअप लगाकर चैनल के लिए खबर देने जा रही थीं तो करीब 100 की संख्या में लोग उनके पास पहुंचे और नारेबाजी करते हुए 'गो-बैक' के नारे लगाने लगे।

अंजना ओम कश्यप के साथ हुए अप्रत्याशित मामले में में यूथ कांग्रेस के प्रमुख श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट करके कहा, "सरकार के स्टार एंकरों के सड़कों पर उतरते ही ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है, ये बात चैनलों को अब विचार करने की जरूरत है...! लोकतंत्र के लिए ऐसी तस्वीरें शुभ नही है।"

बताया जा रहा है कि अंजना ने जैसे ही रिपोर्टिग की शुरूआत करने का प्रयास किया, अज्ञात भीड़ ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। भीड़ ने कथिततौर पर कश्यप के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की और कथिततौर पर हमले का भी प्रयास किया।

Even after getting so much respect, if the Godi media does not improve, then it will be in a very bad condition in the coming days because the public of India has come to know that it is completely rejected.#AnjanaOmKashyappic.twitter.com/5aIfpRFyJj