Ind vs Eng: 'वी मिस यू किंग कोहली', रांची टेस्ट में फैंस का याद आए विराट कोहली, देखें वीडियो

Highlights भारत और इंग्लैंड के बीच रांची में चल रहा है चौथा टेस्ट मैच रांची टेस्ट में फैंस को याद आए विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ चार टेस्ट मैच में नहीं खेले विराट कोहली

Ind vs Eng: विराट कोहली की दुनिया दीवानी है। इसकी एक झलक भारत और इंग्लैंड के बीच रांची में चल रहे चौथे टेस्ट मैच में देखने को मिला। यहां फैंस टेस्ट के दूसरे दिन भारत की बल्लेबाजी देखने के लिए पहुंचे थे। यहां पर फैंस अपने पसंददीदा क्रिकेटर विराट कोहली को मिस कर रहे थे। एक फैंस ने घर से बैनर लेकर आया। इस बैनर पर लिखा था वी मिस यू किंग कोहली। मालूम हो कि विराट कोहली इस टेस्ट सीरीज से बाहर रहे हैं। फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि वह पांचवें टेस्ट में जरूर खेलेंगे।

भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने कहा कि, विराट कोहली मैदान पर ऊर्जा लाते हैं, जिसकी फिलहाल कमी है। वह स्टेडियम में बैठे दर्शकों को उत्साहित करते हैं।

सोशल मीडिया पर ट्वीट की भरमार

विराट कोहली को इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में आराम दिया गया है। 16 साल के करियर में कोहली ने आराम लिया है। उनकी अनुपस्थिति में टीम इंडिया 2-1 से सीरीज में आगे चल रही है। लेकिन, फैंस अपने किंग कोहली को याद कर रहे हैं। स्टेडियम से लेकर सोशल मीडिया पर लगातार ट्वीट पोस्ट हो रहे हैं।

“Virat Kohli brings that energy to the field which is missing currently. He involves the crowd and gets them going as well.” says Sanjay Manjrekar.



