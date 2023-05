28 मई को दिल्ली के इन इलाकों से जाने से बचें, कुछ सड़कों पर यातायात रोकने का फैसला, एडवाइजरी भी जारी की गई

Highlights 28 मई को पीएम मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने कुछ सड़कों पर यातायात रोकने का फैसला किया है इस संबंध में एडवाइजरी भी जारी की गई है

नई दिल्ली: 28 मई को पीएम मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इस बड़े आयोजन को लेकर दिल्ली पुलिस ने बड़े पैमाने पर तैयारियां की हैं। नए संसद भवन का उद्घाटन के दौरान कई बड़ी हस्तियां जुटेंगीं। किसी भी प्रकार की अनचाही घटना से बचने के लिए और गणमान्य लोगों की सुरक्षा के लिए दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने कुछ सड़कों पर यातायात रोकने का फैसला किया है। इस संबंध में एडवाइजरी भी जारी की गई है।

28 मई के दिन सुबह साढ़े 5 बजे से दोपहर 3 बजे तक कुछ इलाकों में केवल सार्वजनिक परिवहन वाहनों, सिविल सेवा के उम्मीदवारों, वास्तविक निवासियों, लेबल वाले वाहनों और आपातकालीन वाहनों को ही जाने की अनुमति होगी।

28 मई को मदर टेरेसा सेरेसेंट रोड गोलचक्कर(आर/ए), तालकटोरा, बाबा खड़क सिंह मार्ग, आर/ए गोल डाक खाना, अशोक रोड, आर/ए पटेल चौक, अशोक रोड, आर/ए विंडसर प्लेस, जनपथ, आर/ए एमएलएनपी से घिरा क्षेत्र, अकबर रोड, आर/ए गोल मेथी, अकबर रोड, आर/ए जीकेपी, तीन मूर्ति मार्ग, आर/ए तीन मूर्ति और मदर टेरेसा सेरेसेंट रोड यातायात के लिए प्रतिबंधित रहेंगे। इन रास्तों से केवल सिविल सेवा के उम्मीदवारों, वास्तविक निवासियों, लेबल वाले वाहनों और आपातकालीन वाहनों को इस क्षेत्र के भीतर आने-जाने की अनुमति होगी।

Traffic Advisory



In view of the inauguration of New Parliament Building on May 28, 2023, special traffic arrangements will be in place for smooth conduct of the functions. Kindly follow the advisory to avoid any inconvenience.#DPTrafficAdvisorypic.twitter.com/XW1ogsXhz1