VIRAL VIDEO: दिल्ली के सूखे इलाके में भीषण गर्मी के बीच स्थानीय लोग जान जोखिम में डालकर पानी के लिए चलते वॉटर टैंकर पर चढ़े

नई दिल्ली:दिल्ली न केवल भीषण गर्मी से जूझ रही है, बल्कि राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में पानी की गंभीर समस्या भी देखने को मिल रही है। ऐसे समय में जब तापमान 47-48 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, पानी की कमी लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। हालांकि, वायरल हो रहे एक वीडियो में दिखाया गया है कि लोग अपनी दैनिक पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए किस हद तक पानी के टैंकरों पर निर्भर हैं। यह वीडियो दक्षिण-पश्चिम दिल्ली जिले के चाणक्यपुरी इलाके में विवेकानंद कैंप का है।

इसके अलावा, सबसे पहले पानी लेने के लिए लोग वाहन के चलते पानी के टैंकरों पर चढ़ जाते हैं, जिससे गंभीर चोट लग सकती है। हालांकि, दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पानी पाने के लिए संघर्ष कर रहे लोगों के दिमाग में यह आखिरी चीज है।

ज्यादातर युवा ही पानी के टैंकरों पर चढ़ने का जोखिम उठाते हैं ताकि उन्हें अपने हिस्से का पानी मिल सके। यहां तक ​​कि कई बार लड़कियों और बच्चों को भी पानी के टैंकर की फिसलन भरी सतह पर पाइप लेकर चढ़ना पड़ रहा है, जो बेहद जोखिम भरा हो सकता है क्योंकि टैंकर की छत पर पहले से ही लोग होते हैं, जिससे सतह पर भीड़ हो जाती है और ऊपर से गिरने का खतरा भी बना रहता है।

Belive me this video is not from Jharkhand, this video is from Delhi & we live in 2024. 🙏🙏 pic.twitter.com/7gjFFKR48a