'भारत की आजादी के अमृत काल में देश गुलाम मानसिकता से बाहर आ गया है', मथुरा में बोले पीएम मोदी

Highlights मोदी ने कहा, आज भारत की आजादी के अमृतकाल में पहली बार देश गुलामी की मानसिकता से बाहर आया है उन्होंने मीराबाई का जिक्र करते हुए कहा, हमारा देश हमेशा नारी शक्ति की पूजा करने वाला देश रहा है कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, 'हम अपनी विरासत पर गर्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं

मथुरा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि भारत की आजादी के अमृतकाल में पहली बार देश गुलामी की मानसिकता से बाहर निकला है और अपनी विरासत पर गर्व की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। वह कवि और भगवान कृष्ण भक्त की 525वीं जयंती मनाने के लिए यहां आयोजित 'मीराबाई जन्मोत्सव' को संबोधित कर रहे थे।

मोदी ने कहा, "आज भारत की आजादी के अमृतकाल में पहली बार देश गुलामी की मानसिकता से बाहर आया है।" उन्होंने कहा, "हमने लाल किले से 'पंच प्रण' का संकल्प लिया है। हम अपनी विरासत पर गर्व की भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं।" उन्होंने मीराबाई का जिक्र करते हुए कहा, 'हमारा देश हमेशा नारी शक्ति की पूजा करने वाला देश रहा है।'

कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, ''हम अपनी विरासत पर गर्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। काशी में विश्वनाथ धाम पूरे वैभव के साथ हमारे सामने है, उज्जैन का महाकाल मंदिर भव्य है। अब अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख तय हो गई है। विकास की इस कड़ी में मथुरा और ब्रज भी पीछे नहीं रहेंगे। जल्द ही और भी दिव्यता के साथ दर्शन होंगे।"

#WATCH | Mathura, Uttar Pradesh: At the ‘Saint Mirabai Janmotsav’ programme, PM Modi says, "This area (of Braj) has looked after the country in adverse times... But when the country became independent, Braj did not get the importance that it deserved... People wanted to cut off… pic.twitter.com/JikS5FMgcZ