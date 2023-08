उत्तराखंड में दो दिनों तक जमकर बरसेंगे बादल, IMD ने जारी किया बारिश का 'रेड' अलर्ट

Highlights आईएमडी ने उत्तराखंड के लिए जारी किया रेड अलर्ट राज्य में 13-14 अगस्त को भारी बारिश की संभावना राज्य के कई जिलों में हो रही जमकर बारिश

हरिद्वार: भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शनिवार को उत्तराखंड के लिए 'रेड' अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के अनुसार, 13 और 14 अगस्त को उत्तराखंड में भारी बारिश की भी संभावना है।

मौसम विभाग ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है और संभावना जताई है कि अगले दो दिनों तक राज्य में भारी बारिश के साथ आंधी तूफान आने का खतरा है। ऐसे में लोगों को सलाह दी गई है कि वह घरों में ही रहे और बाहर कम से कम निकले।

गौरतलब है कि बारिश के कारण राज्य में बाढ़ और भूस्खलन भी हो सकता है।

मालूम हो कि पिछले कई दिनों से राज्य में बारिश हो रही है। कई जिले लगातार बारिश के कारण जलजमाव और बाढ़ से प्रभावित है। वहीं, आज रुद्रप्रयाग में भूस्खलन के कारण पांच तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। पुलिस ने शनिवार को कहा कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के चौकी फाटा के अंतर्गत तारसाली में भूस्खलन के मलबे के नीचे दब गए।

IMD issues red alert for Uttarakhand as heavy rainfall predicted for August 13-14



Read @ANI Story | https://t.co/p4zhHOcvOX#IMD#WeatherAlert#Uttarakhandpic.twitter.com/3bOMs48QV1