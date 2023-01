IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, उत्तरी भारत में ठंड का सितम जारी, इन शहरों में शून्य पर दृश्यता

Highlights उत्तर भारत में लगातार पांचवें दिन सोमवार को कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी रहा। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में अधिकांश स्थानों पर घना से बहुत घना कोहरा देखा गया। कोहरे की परत पंजाब और उससे सटे उत्तर-पश्चिम राजस्थान से लेकर हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार तक फैली हुई है।

नई दिल्ली: उत्तर भारत में लगातार पांचवें दिन सोमवार को कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी रहा। रिकॉर्ड कम तापमान और खराब दृश्यता ने शहरों में जीवन को अपंग कर दिया है, संचार को प्रभावित किया है और स्कूलों को ब्रेक बढ़ाने के लिए मजबूर किया है।

Visibility recorded at 8:30am today: Punjab's Bhatinda-0 metres, Amritsar & Patiala 25 metres each, Haryana's Ambala, Bhiwani-25 metres each, Delhi(Safdarjung & Ridge)-25, Palam-50; UP's Agra-0, Varanasi, (Babatpur), Fursatganj-25, Meerut, Lucknow & Baharaich-50 metres: IMD — ANI (@ANI) January 9, 2023

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में चल रही शीतलहर के बीच दिल्ली में सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस, पालम में न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में अधिकांश स्थानों पर घना से बहुत घना कोहरा देखा गया।

चंडीगढ़, आगरा में दृश्यता ने शून्य को छुआ

आईएमडी के अनुसार, आज सुबह 8:30 बजे पंजाब का भटिंडा -0 मीटर, अमृतसर और पटियाला 25-25 मीटर, हरियाणा का अंबाला, भिवानी -25-25 मीटर, दिल्ली (सफदरजंग और रिज) -25, पालम -50; यूपी का आगरा-0, वाराणसी, (बाबतपुर), फुर्सतगंज-25, मेरठ, लखनऊ व बहराइच-50 मीटर दृश्यता दर्ज की गई।

Punjab | A thick layer of fog envelops parts of Bathinda city, resulting in reduced visibility.



According to IMD, visibility recorded at 11:30 pm yesterday in Bhatinda was 0 metres. pic.twitter.com/CRotwSsJoz — ANI (@ANI) January 8, 2023

मौसम विभाग ने ये भी बताया कि आज सुबह 8:30 बजे बिहार के भागलपुर-25 मीटर, सुपौल और पटना-50-50 मीटर और उत्तर-पश्चिम राजस्थान के गंगानगर-25 मीटर दृश्यता दर्ज की गई। सैटेलाइट इमेजरी और उपलब्ध दृश्यता डेटा के अनुसार, कोहरे की परत पंजाब और उससे सटे उत्तर-पश्चिम राजस्थान से लेकर हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार तक फैली हुई है।

Delhi | Dense fog engulfs the national capital this morning, leading to reduced visibility.



Visuals from ITO. pic.twitter.com/b08uGZ5cMm — ANI (@ANI) January 9, 2023

मौसम विभाग के अनुसार, 'बहुत घना कोहरा' तब होता है जब दृश्यता 0 से 50 मीटर के बीच, 51 से 200 मीटर के बीच 'घना', 201 से 500 मीटर के बीच 'मध्यम' और 501 से 1,000 मीटर के बीच 'उथला' होता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने सोमवार को दिल्ली सहित उत्तर भारत के कुछ हिस्सों के लिए "ऑरेंज" अलर्ट जारी किया है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि घना कोहरा, ठंड के दिन और शीत लहर की स्थिति बनी रहेगी।

#WATCH | Uttar Pradesh: Humans & animals seek respite from the intense coldwave as they sit by a bonfire, visuals from Kanpur.



As per IMD, Kanpur to experience 'dense or very dense fog with cold day conditions' today, with minimum temperature dropping to 4 degrees Celsius here. pic.twitter.com/XQO085WoFC — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 9, 2023

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रविवार को लगातार दूसरे दिन न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तीन डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ अयोध्या सबसे ठंडा जिला रहा। मौसम विभाग ने कहा कि मंगलवार तक ठंड और कोहरे से राहत नहीं मिलेगी। रविवार को अधिकतम तापमान करीब 13.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 8 डिग्री कम था।

