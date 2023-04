"अगर मैं भ्रष्ट हूँ तो दुनिया में कोई ईमानदार नहीं", सीबीआई जांच पर अरविंद केजरीवाल ने कसा तंज

Highlights अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई ईडी की जांच को बताया झूठा अरविंद केजरीवाल का कहना है कि मैं भ्रष्ट हूं तो दुनिया में कोई ईमानदार नहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा शराब घोटाला कभी हुआ ही नहीं

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय जांच एजेंसियों पर सवाल खड़ा करते हुए उनकी कार्रवाई को गलत बताया है।

शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम केजरीवाल ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई शराब नीति घोटाला नहीं है। दिल्ली सीएम ने कहा के केंद्रीय जांच एजेंसिया अदालत में झूठ बोल रही है और मामले में मनीष सिसोदिया को झूठा आरोपी बनाया गया है।

ये बयान उस वक्त आया है जब सीएम केजरीवाल को सीबीआई द्वारा दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले पूछताछ के लिए तलब किया है। उन्हें मामले में गवाह के तौर पर रविवार को सुबह 11 बजे एजेंसी के मुख्यालय में पेश होने को कहा गया था।

#WATCH | Tomorrow, they (CBI) have called me and I will definitely go. If Arvind Kejriwal is corrupt then there is no one in this world who is honest... If BJP has ordered CBI to arrest me, then CBI will obviously follow their instructions: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/1PbAD6QajT