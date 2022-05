चीन सीमा विवाद: राजनाथ सिंह बोले- अगर भारतीय सैनिकों की वीरता के बारे में पूरी जानकारी दी जाए तो हर भारतीय गर्व करेगा

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 21, 2022 08:19 AM

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिंह ने कहा कि पिछले आठ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का रुतबा बढ़ा है और यह अब कमजोर देश नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि देश सैन्य उपकरणों के लिए विदेशों पर अपनी निर्भरता को समाप्त करने का भी प्रयास कर रहा है।

