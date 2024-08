Chief Secretary of Delhi: दिल्ली के नए मुख्य सचिव आईएएस धर्मेंद्र, 1 सितंबर को संभालेंगे कार्यभार, जानिए कौन हैं

Highlights Chief Secretary of Delhi: गृह मंत्रालय ने आईएएस धर्मेंद्र को दिल्ली का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। Chief Secretary of Delhi: 1987 बैच के आईएएस अधिकारी नरेश कुमार की जगह लेंगे। Chief Secretary of Delhi: कार्यकाल 31 अगस्त 2024 को समाप्त हो रहा है।

Chief Secretary of Delhi: गृह मंत्रालय (एमएचए) ने शनिवार को 1989-एजीएमयूटी कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी धर्मेंद्र को दिल्ली का अगला मुख्य सचिव नियुक्त किया। एक सितंबर को कार्यभार संभालेंगे। दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश और गोवा सहित अन्य स्थानों में आईएएस, आईपीएस और दानिक्स अधिकारियों की पोस्टिंग पर असर पड़ेगा।

एजीएमयूटी कैडर के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी धर्मेंद्र अभी अरुणाचल प्रदेश में हैं। वह 1 सितंबर से जिम्मेदारी संभालेंगे। वह 1987 बैच के आईएएस अधिकारी नरेश कुमार की जगह लेंगे। जिनका कार्यकाल 31 अगस्त 2024 को समाप्त हो रहा है। कुमार के कार्यकाल को 2 बार बढ़ाया गया था।

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए यह नियुक्त अहम मानी जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कई माह से जेल में हैं। दिल्ली में मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा के बीच है। लगातार दो बार से केजरीवाल भाजपा को पटखनी दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 7 सीटों पर कब्जा किया था।

आईएएस अधिकारी धर्मेंद्र एनडीएमसी के अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं। आईएएस धर्मेंद्र अभी अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव हैं। 19 अप्रैल 2024 से कार्यरत हैं। धर्मेंद्र ने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। वह दिल्ली सरकार में डिविजनल कमिश्नर सह सचिव रह चुके हैं। केंद्र सरकार में भी कई विभाग में काम करने का अनुभव हैं।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के एजीएमयूटी कैडर के 1989 बैच के वरिष्ठ अधिकारी धर्मेंद्र को शनिवार को दिल्ली सरकार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, अभी अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में तैनात धर्मेंद्र एक सितंबर या अपनी नियुक्ति की तारीख से नया प्रभार संभालेंगे। निवर्तमान मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल 31 अगस्त को पूरा हो गया। केंद्र सरकार ने पहले दो बार उनका कार्यकाल बढ़ाया था।

