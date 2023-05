एक्स ओरियन युद्धाभ्यास: पहली बार किसी विदेशी धरती पर राफेल विमान ने भरी उड़ान, भारतीय वायु सेना ने शेयर किया फोटो-वीडियो

Highlights भारतीय वायुसेना ने फ्रांस में आयोजित एक्स ओरियन युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया है। इस युद्धाभ्यास में आईएएफ के राफेल विमान भी शामिल हुआ है। ऐसे में राफेल विमान के लिए यह पहली बार है कि वह किसी विदेशी धरती पर अपनी पहली उड़ान भरी है।

पेरिस: फ्रांस में चल रहे एक्स-ओरियन में भारतीय वायुसेना (आईएएफ) ने हिस्सा लिया है। इस हवाई अभ्यास में आईएएफ के राफेल लड़ाकू विमान पहली बार किसी विदेशी धरती पर उड़ान भरी है। ऐसे में यह पहला मौके है जब किसी एक अंतरराष्ट्रीय अभ्यास में इन विमान ने हिस्सा लिया है।

इस हवाई अभ्यास के कुछ तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए है जिसमें राफेल विमान को किसी विदेशी धरती पर उड़ान भरते हुए देखा गया है। बता दें कि एक्स ओरियन युद्धाभ्यास 17 अप्रैल को शुरु हुआ था और यह 5 मई 2023 तक चलेगा।

Switching Cockpits, Sharing Experiences!



With a view to exchange best practices and improving upon their learnings through sharing experiences, #IAF and #FASF aircrew undertook a familiarisation flight in each other's Rafale fighter ac.@Armee_de_lair#DiplomatsInFlightSuitspic.twitter.com/Dg2nYIza0i