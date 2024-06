IAF Aircraft Crash: वायुसेना का सुखोई विमान क्रैश, नासिक में हुआ हादसा; भयावह वीडियो वायरल

IAF Aircraft Crash: महाराष्ट्र के नासिक में भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटना का शिकार हो गया है। वायुसेना का सुखोई 30 एमकेआई लड़ाकू विमान आज दोपहर 4 जून को नासिक में हादसे का शिकार हुआ। विमान जमीन पर जैसे ही घिरा उसमें आग लग गई जिसकी लपटे दूर-दूर तक उठती दिखाई दी। रक्षा अधिकारियों ने पुष्टि की है कि पायलट और सह-पायलट दोनों सुरक्षित रूप से बाहर निकलने में सफल रहे। रिपोर्ट के अनुसार, विमान ने महाराष्ट्र के नासिक के ओजर से उड़ान भरी और परीक्षण उड़ान के दौरान शिरसगांव गांव के पास एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रक्षा अधिकारियों ने बताया कि विमान हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ ओवरहालिंग के दौर से गुजर रहा था।

इस घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक वीडियो में लड़ाकू जेट को आग की लपटों में घिरा हुआ दिखाया गया है, जिसमें विमान से घना काला धुआं निकल रहा है। आपातकालीन सेवाओं के घटनास्थल पर पहुंचने की उम्मीद है क्योंकि हम घटना के बारे में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

A Su-30 MKI fighter aircraft of the Indian Air Force has crashed in Nasik district of Maharashtra today. The aircraft was with the Hindustan Aeronautics Limited for overhauling. Both the pilots of the aircraft managed to eject and are safe. More details awaited: Defence officials