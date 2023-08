"मैंने गलती की, लेकिन इसमें कोई सांप्रदायिक कोण नहीं है", यूपी शिक्षक ने हाथ जोड़कर मांगी माफी

Highlights वीडियो संदेश में टीचर ने कहा, मैंने गलती की, लेकिन कोई हिंदू-मुस्लिम मकसद नहीं था आरोपी शिक्षिका ने कहा, बच्चे ने अपना होमवर्क नहीं किया था और मेरा इरादा यह सुनिश्चित करना था कि वह (पाठ) याद करे विकलांगता के कारण तृप्ता त्यागी ने बताया कि उसने दूसरे छात्रों को उसे पीटने को कहा

मुजफ्फरनगर:उत्तर प्रदेश की शिक्षिका तृप्ता त्यागी ने एक वीडियो संदेश जारी कर इस बात पर जोर दिया है कि छात्रों से अपने मुस्लिम छात्र को थप्पड़ मारने के लिए कहने के पीछे उनका कोई सांप्रदायिक मकसद नहीं था। हाथ जोड़कर उसने दोहराया कि उसने "गलती की है" और माफी मांगी।

वीडियो संदेश में, मुजफ्फरनगर के नेहा पब्लिक स्कूल के 60 वर्षीय शिक्षक और प्रिंसिपल ने कहा, "मैंने गलती की, लेकिन कोई हिंदू-मुस्लिम मकसद नहीं था। बच्चे ने अपना होमवर्क नहीं किया था और मेरा इरादा यह सुनिश्चित करना था कि उसे (पाठ) याद हो जाए।" तृप्ता त्यागी ने बताया कि वह विकलांग है। उन्होंने कहा, "मैं उठ नहीं सकती थी, इसलिए मैंने कुछ बच्चों से उसे दो-चार थप्पड़ मारने को कहा ताकि वह पढ़ना शुरू कर दे।"

महिला टीचर, जो अब पुलिस मामले का सामना कर रही है, ने आरोप लगाया कि उसके वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई और उसे "हिंदू-मुस्लिम मुद्दा बनाने" के लिए प्रसारित किया गया। उन्होंने अपने वीडियो संदेश में कहा, "मैं हाथ जोड़कर स्वीकार करता हूं कि मुझसे गलती हुई। लेकिन मेरे मन में कोई हिंदू-मुस्लिम विभाजन नहीं था। कई मुस्लिम छात्रों के माता-पिता स्कूल की फीस नहीं दे सकते। मैं उन्हें मुफ्त में पढ़ाता हूं। मेरा मुस्लिम बच्चे पर अत्याचार करने का कोई इरादा नहीं था।"

While some choose to oppose Tripta Tyagi ji using the cloak of religion, is it not within our hearts to uphold the dignity of Tripta Tyagi ji as a fellow human being? 👉 #ISupportTriptaTyagi#Hindu_muslim#Hindu_muslim#TriptaTyagipic.twitter.com/nfn2Tc74SJ