गिरफ्तारी के बीच दिल्ली के एक स्कूल गेट पर लगा 'आई लव मनीष सिसोदिया' का बैनर, लोगों ने जताई नाराजगी, पुलिस ने दर्ज किया मामला

Highlights स्थानीय निवासियों ने बैनर लगाए जाने का विरोध किया।, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता के मुताबिक, बैनर लगाने वालों ने विधायक अब्दुल रहमान से संबंधित होने का दावा किया।

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने शनिवार को पूर्वोत्तर दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में दिल्ली सरकार के एक स्कूल के गेट पर 'आई लव मनीष सिसोदिया' का बैनर लगाए जाने के खिलाफ मामला दर्ज किया है। स्थानीय निवासियों ने शुक्रवार सुबह बैनर लगाए जाने का विरोध किया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

भाजपा ने AAP पर "छात्रों को मजबूर करने" का आरोप लगाया जिसपर AAP सरकार ने दावा किया कि न तो कोई सरकारी विभाग और न ही उसका कोई कर्मचारी इस पहल में शामिल था और यह बच्चों के माता-पिता द्वारा स्वेच्छा से अपने "प्यारे" के समर्थन में किया गया था।

शिकायत स्थानीय निवासी दिवाकर पांडे ने की थी, जिसके लिए दिल्ली पुलिस ने शास्त्री पार्क पुलिस स्टेशन में दिल्ली संपत्ति विरूपण अधिनियम की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) के समन्वयक गजाला ने स्कूल के प्रधानाचार्य के साथ मिलकर स्कूल के गेट पर बैनर लगवा दिया।

