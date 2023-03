"मैंने तो भगवान से मौत मांगी...", पति नवजोत सिंह सिद्धू की रिहाई से पहले क्यों पत्नी नवजोत ने कही ये बात

Highlights जेल से 1 अप्रैल को रिहा हो सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू पति की रिहाई से पहले उनकी पत्नी नवजोत ने किया भावुक ट्वीट पोस्ट नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी को कैंसर हैं

चंडीगढ़: पंजाब कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू शनिवार, 1 अप्रैल को पटियाला जेल से रिहा होने वाले हैं। इस बीच उनकी पत्नी और पूर्व विधायक नवजोत कोर सिद्धू ने शुक्रवार को अपने पति की संभावित रिहाई से एक दिन पहले एक भावुक संदेश पोस्ट किया।

उन्होंने गुस्से में आकर भगवान ने मौत मांगी है लेकिन भगवान ने उन्हें बीच में ही छोड़ दिया है। दरअसल, नवजोत कोर सिद्धू कैंसर से पीड़ित हैं। इतनी मुश्किल घड़ी में भी उनके पति उनके पास नहीं है, जिसके कारण वह बहुत अकेली और असहाय महसूस कर रही हैं।

उन्होंने अपेन ट्विटर हैंडल से पोस्ट करते हुए लिखा, "पंजाब के लिए नवजोत के प्यार ने उन्हें किसी भी लगाव के दायरे से बाहर कर दिया है। मैंने गुस्से में आकर उन्हें सबक सिखाने के लिए मौत मांगी है। भगवान की कृपा की प्रतीक्षा कर रही हूं लेकिन इसमें समय लग रहा है।"

Affirmations are true: made by a sound mind or out of your senses. Navjot’s love for Punjab had driven him beyond the realm of any attachment. In a fit of anger,to teach him a lesson I asked for death. God’s grace was waiting but with a rider. 1/2.